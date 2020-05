Xenoblade Chronicles debutta in cima alla classifica vendite nel Regno Unito

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition debutta direttamente al primo posto nella classifica vendite del Regno Unito per quanto riguarda la settimana appena trascorsa, con il remake del gioco Wii su Nintendo Switch che riesce infine a scalzare Animal Crossing: New Horizons dalla vetta dopo tre settimane consecutive.

Ricordiamo che i dati forniti da GfK per il mercato britannico riguardano solo il software venduto in scatola, dunque non considera i giochi in digitale e le vendite via download. Il debutto al primo posto di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition significa che Animal Crossing: New Horizons passa in seconda posizione, seguito da Call of Duty: Modern Warfare, e i soliti GTA 5 e FIFA 20.

Nella top ten, per il resto, si segnala il ritorno in classifica di Days Gone e The Last of Us: Remastered che hanno probabilmente ottenuto una notevole spinta dalla recente iniziativa di sconti con i Days of Play.

Per il resto, le altre novità della settimana in ambito retail sono state i titoli 2K per Nintendo Switch come Borderlands: Legendary Collection e BioShock: The Collection (con XCOM Collection solo in digitale, almeno per il momento) ma sono finiti tutti al di fuori della top ten settimanale.

Vediamo dunque la top ten dei giochi più venduti nel Regno Unito in formato retail, per quanto riguarda la settimana appena conclusa: