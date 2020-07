Death Stranding, approfondimento tecnico sulla versione PC e sul DLSS 2.0

Abbiamo dato un occhio al lato tecnico della versione PC di Death Stranding, una conversione ben diversa a quelle a cui eravamo abituati quando Kojima lavorava per Konami anche se il livello di scalabilità delle opzioni grafiche non è al top. Ma parliamo comunque di menù facilmente navigabili e di un supporto tecnico all'altezza di un titolo di questa portata che può contare anche su un paio di tecnologie di ultima generazione. Ed è tra queste due che troviamo il DLSS 2.0 di NVIDIA, la nuova versione della tecnologia di upscaling legata alle GeForce RTX che gode di un miglioramento dell'immagine radicale rispetto alla prima versione.

L'importanza del DLSS 2.0 Il DLSS 2.0 è l'evoluzione di una tecnologia NVIDIA che combina anti-aliasing e upscaling, sfruttando i core dedicati al deep learning delle GeForce RTX per aumentare la definizione di un immagine senza gravare sulla GPU. Quest'ultima lavora infatti a una risoluzione sensibilmente inferiore di quella a schermo e garantisce quindi framerate sensibilmente più elevati. La prima versione del DLSS, lavorando sul singolo frame, faticava a restituire un'immagine paragonabile a quella renderizzata effettivamente alla risoluzione desiderata, restituendo output più o meno sfocati a seconda dell'engine e degli sforzi profusi per addestrare la rete neurale, ma con la seconda versione la rete neurale lavora su un maggior numero di frame, in modo simile al Temporal anti-aliasing, con il maggior quantitativo di dati che garantisce un'immagine decisamente più definita che in precedenza, anche partendo da risoluzioni di rendering effettivo decisamente basse. Parliamo, in modalità performance, di una risoluzione base di appena un quarto, che garantisce comunque un risolutato eccellente, come abbiamo visto con Control spinto in 4K a partire dal 1080p. Un bel salto che accontentandosi del Full HD, partendo da una risoluzione dimezzata, permette di arrivare a 60fps con il ray tracing al massimo su una GeForce RTX 2060, ovviamente senza la perdita di qualità d'immagine della prima versione. Il guadagno, tra l'altro compensa effettivamente il peso dell'impegnativo ray tracing del titolo e mettendo in una luce completamente diversa una tecnologia che grazie all'implementazione nei tool di sviluppo e alla creazione di un modello generalizzato, che riduce il lavoro degli sviluppatori sul singolo titolo, dovrebbe godere in un incremento sensibile nel supporto. Per ora i titoli che lo sfruttano sono pochi, ma Mechwarrior 5, Deliver US The Moon, Wolfenstein: Youngblood e ovviamente Control sono stati raggiunti da un pezzo grosso come Death Stranding che tra l'altro gode di una conversione PC, come anticipato, è ben ottimizzata. L'unico problema è che pare serva la versione 2004 di Windows, il cui update non è ancora disponibile per tutti, per godere a pieno del DLSS 2.0 con l'ultima fatica di Kojima.

La versione PC di Death Stranding Death Stranding non gode di complessità poligonale elevatissima, ma l'ottima direzione artistica e la definizione si traducono in un piacere visivo anche su PC, con il naso a un palmo dallo schermo. Anzi, l'immagine risulta più vivida e più dettagliata rispetto a quanto visto su PlayStation 4 Pro, giustificando almeno in parte il tempo passato dal lancio all'arrivo su PC. Purtroppo si intravedono anche alcuni problemi di aliasing, a prescindere dalle impostazioni, e non manca qualche stranezza, come la perdita di qualche frame con un pad collegato al PC, ma il colpo d'occhio risulta senza dubbio notevole, regalandoci dettagli elevati e panorami mozzafiato. Tra l'altro il titolo di Kojima Production mantiene una resa piuttosto buona anche abbassando le impostazioni grafiche che includono il livello di dettaglio, il quantitativo di memoria vido da usare, la risoluzione delle ombre, il refresh massimo che arriva a 240Hz, l'occlusione ambientale e riflessi in tempo reale. Ci sono inoltre il Fidelity FX CAS di AMD, la possibilità di disattivare il depth of field, il motion blur, lo stesso HDR della versione PS4 Pro che aggiunge molto all'atmosfera e l'antialiasing che può essere di tipo FXAA o TAA. Ma la nostra attenzione, con un GeForce RTX 2080 Ti sotto il cofano, vira inevitabilmente sul DLSS 2.0 che come il contrast adaptive sharpening riduce la risoluzione per poi ripulire l'immagine, ma punta più in alto con l'upscaling basato su reti neurali e core dedicati che, come abbiamo visto, promettono un netto aumento del framerate a fronte di una qualità dell'immagine persino superiore a quella della risoluzione nativa. Anche il Fidelity FX CAS, va detto, garantisce un guadagno prestazionale lavorando al 75% della risoluzione nativa, ma spende risorse per lo sharpening che da una parte esalta i particellari, ma restituisce un'immagine dai contorni fin troppo taglienti.