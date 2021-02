Multiplayer Risponde torna oggi alle 16:00: chiedeteci tutto quello che volete

Multiplayer Risponde torna alle 16.00 con una nuova puntata, condotta come sempre dal nostro Vincenzo Lettera. Il format lo conoscete bene: chiedeteci tutto quello che volete e vi risponderemo, sia che si tratti di videogame che di qualsiasi altro argomento.

Nel fine settimana sono successe diverse cose interessanti: è uscito il trailer finale di Zack Snyder's Justice League, si è parlato dei prossimi titoli Bethesda come esclusive Xbox e di come Horizon Forbidden West sia il gioco PS5 più atteso dagli sviluppatori, ad esempio.

Tuttavia, come detto, potremo andare anche completamente off topic, se vi va: intervenite nel corso della diretta con le vostre domande in chat o qui nei commenti: le leggeremo durante la live.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!