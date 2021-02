iPhone 12 è il miglior smartphone del mondo, dice il CEO di Huawei

iPhone 12 è il miglior smartphone del mondo: a dirlo non è stato Tim Cook o un esponente di Apple, bensì il CEO di Huawei, Ren Zhengfei.

Capace di contribuire in maniera importante agli incassi record di Apple nell'ultimo trimestre, iPhone 12 utilizza infatti le reti 5G, che dal punto di vista tecnologico rappresentano senza dubbio uno dei cavalli di battaglia di Huawei.

"Supportiamo i progressi compiuti da iPhone 12, che è stato in grado di raggiungere velocità di download pari a 1,82 Gbps, cosa che lo rende il miglior smartphone del mondo", ha detto Zhengfei.

"Abbiamo contribuito costruendo reti 5G in molte città del mondo: da Berlino a Monaco, da Madrid a Zurigo, da Ginevra ad Amsterdam, da Vienna a Barcellona, da Seoul a Bangkok, da Hong Kong a Riad. I nostri network in Europa sono i migliori al mondo per performance."

"Gli utenti high-end in Europa amano Apple. Visto che Huawei non produce più dispositivi premium, gli smartphone di Apple ci hanno aiutato a dimostrare che la nostra tecnologia 5G è la migliore."

"Pensiamo che questo ramo della nostra produzione potrà smussare gli effetti dei minori incassi derivanti dalla divisione smartphone nel corso del 2021."