Assassin's Creed Valhalla: Update 1.2.0 disponibile domani, tanti miglioramenti e novità

Assassin's Creed Valhalla otterrà domani, 16 marzo 2021, l'update 1.2.0 che punta a migliorare il gioco e aggiungere nuove caratteristiche, con una lunga lista di cambiamenti e dettagli pubblicata da Ubisoft in queste ore in preparazione al rilascio della patch.

Il Title Update 1.2.0 verrà dunque pubblicato con una patch il 16 marzo 2021 alle ore 13:00 italiane, con dimensioni di download e installazione che variano dai quasi 18 GB previsti per Xbox Series X|S ai circa 12 delle altre piattaforme, con numerose novità previste una volta effettuato l'aggiornamento.

Tra le novità principali troviamo la possibilità di cambiare l'aspetto del protagonista attraverso una vera e propria opzione sullo stile del Transmog, che consentirà di cambiare equipaggiamento, armi e altri elementi facendoli comunque rimanere nella stessa categoria, attraverso un'operazione da richiedere al fabbro di Ravensthorpe per 50 silver. Gli oggetti cambiati verranno segnalati con una stella nell'inventario.

Le nuove abilità aggiunte saranno Fearless Leaper, che aumenta il danno dell'attacco in salto, eseguibile anche da altezze maggiori, Raven's Loot che consente al corvo di ottenere loot da obiettivi uccisi con attacchi a distanza e Loot Food, che incrementa la possibilità di trovare cibo dai nemici uccisi.

Una nuova opzione interessante sarà anche la possibilità di utilizzare un'inquadratura più ravvicinata durante il gameplay standard, che cambia automaticamente con una zoomata durante i combattimenti per inquadrare invece un'area più ampia.

Tra i miglioramenti vari c'è un incremento di gatti in giro per l'Inghilterra (una cosa a cui gli sviluppatori tenevano particolarmente, a quanto pare), le volpi non compariranno più dentro Lunden, il miglioramento della fisica legata ai personaggi e al contatto con alcuni elementi di scenario e il fatto che le imbarcazioni più piccole prenderanno fuoco se colpite con torce.

Per quanto riguarda la correzione di bug e i miglioramenti applicati ai comparti più specifici di Assassin's Creed Valhalla, c'è una lista veramente enorme di cambiamenti effettuati da Ubisoft con questo update 1.2.0, per cui vi rimandiamo direttamente alla pagina ufficiale con il changelog della patch per avere informazioni più precise sui cambiamenti che verranno effettuati.

Dopo la patch 1.1.2 con le Razzie Fluviali, prosegue dunque il percorso di miglioramento di Assassin's Creed Valhalla, capitolo che peraltro ha fatto segnare il record come miglior lancio di sempre per la serie Ubisoft.