Xbox Wireless Headset: il video di unboxing ufficiale delle cuffie Microsoft

In vista della distribuzione in tutti i negozi, Microsoft ha pubblicato un video di unboxing ufficiale delle Xbox Wireless Headset. Si tratta delle nuove cuffie da gaming pensate per Xbox One, Xbox Series X|S e PC, ma adatte anche ad una più ampia gamma di utilizzi.

Questo perchè è vero che la facilità di pairing con le console e il loro design le rendono perfette per essere utilizzate in coppia con una Xbox Series X, ma la connessione bluetooth le rende praticamente universali. Si tratta, comunque, di un collegamento a bassa latenza e di alta qualità, in modo da garantire la migliore esperienza di gaming possibile. Anche grazie ad un microfono pensato per isolare la voce dai rumori di sottofondo e garantire conversazioni chiare.

Microsoft promette, inoltre, un confort superiore grazie alla loro leggerezza, ai cuscinetti molto morbidi e alle possibilità di customizzazione del loro posizionamento. Sapevate che Microsoft aveva nascosto le cuffie wireless in un vecchio trailer?