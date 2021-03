Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, la recensione della versione per Nintendo Switch

Se quindi siete tra coloro che vogliono recuperare una perla del passato, o semplicemente non potete fare a meno della vostra Faelandia portatile, questa recensione di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning per Switch è quel che fa per voi.

Era settembre quando siamo tornati ai paesaggi e alla lore mai dimenticata di Faelandia. La recensione di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning è stata utile per riportare alla memoria di tutti le qualità intrinseche di un titolo maledettamente sfortunato. Uscito nell'ormai lontano 2012, l'action RPG fantasy sbarca ora anche nella sua versione per Nintendo Switch, completa di tutti i vecchi contenuti aggiuntivi e pronta ad accogliere anche un' espansione nuova di zecca , attesa entro il 2021.

L' editor iniziale , che ci permette di scegliere razza e tratti estetici è parecchio risicato, cozzando fortemente con la profondità estrema di pressoché ogni altro aspetto. Ed è proprio tramite la personalizzazione e la libertà di prosecuzione del nostro percorso che si delinea in tutto e per tutto il viaggio dell'eroe. A onor del vero va purtroppo fatto presente che, il fallimento dello studio di sviluppo e l'impossibilità di lavorare all'MMORPG che avrebbe dovuto fare da sfondo all'intera vicenda, rappresentano le cause scatenanti di una serie di mancanze di lore importanti. Allo stesso tempo il mondo di Kindoms of Amalur è talmente denso e colmo di dettagli, scritti e dialoghi che c'è davvero tanta carne al fuoco da accontentare per tutti i palati. Questo aspetto si porta in dote anche lati negativi: il più importante dei quali è l'altalenanza nella scrittura. Lì dove la quest principale risulta comunque godibile ed interessante, seppur nella sua linearità, lo stesso non si può dire delle secondarie, figlie probabilmente di quella impostazione di fondo da MMO che riempie il mondo di centinaia di quest dalla sostanza quasi nulla.

Se la vostra necessità è quella di approfondire ogni singolo aspetto narrativo e del gameplay, ci teniamo a rimandarvi alla recensione dell'originale , per forza di cose più completa ed approfondita. Volendo comunque dare una collocazione al plot, quel che possiamo dire è che ci troviamo nei panni di un essere tornato dalla morte, il primo riuscito pienamente in questa impresa, e il nostro obiettivo sarà quello di fare luce sugli avvenimenti che hanno a che vedere con il mondo di Faelandia e soprattutto sul nostro destino , centrale per tutta la narrazione.

La fierezza dell'action rpg

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning: il combat system è sopraffino

Se l'anima da MMO appena citata limita alcuni aspetti narrativi dell'esperienza single player, lo stesso non lo si può dire del combat system, ancora oggi tra i migliori del suo genere. Insieme a Dragon's Dogma rappresenta probabilmente la migliore espressione di action rpg occidentale, con una quantità di stili di combattimenti, tipologie di armi, combo e skill che potrebbero far impallidire chiunque. La vena fortemente action lo allontana ovviamente dall'RPG classico così come dallo stesso MMO, ma è capace di regalare combattimenti davvero appaganti, così come di non annoiare mai grazie alla possibilità di variare costantemente approccio. Che usiate una spada, un bastone, un martello o anche l'arco a distanza, Kingdoms of Amalur saprà come ripagarvi, anche al netto di una difficoltà purtroppo ancora oggi troppo elementare.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning: l'ambientazione ha il suo fascino

Sotto questo aspetto THQ ha tentato di correre ai ripari rispetto alla prima uscita che aveva sbagliato quasi tutto per quel che riguardava il bilanciamento. Lì dove i vari dungeon fissavano il proprio livello sulla base di quello del giocatore al momento del primo accesso - di fatto distruggendo la progressione - ora ogni zona torna a livellarsi ogni volta che accediamo, permettendo un grado di sfida più appagante e anche migliore loot. Spingendo ancor più in alto l'asticella, i ragazzi di THQ hanno inserito anche una modalità Molto Difficile. Questa però ad essere sinceri non ci ha convinti molto. Sembra quasi che il lavoro si sia limitato ad alzare i parametri di un po' tutto quel che si muove a schermo, senza pensare al bilanciamento delle varie situazioni.

Il mondo risulta ancora oggi soverchiante dal punto di vista dell'estensione, seppure colpisca meno rispetto al momento della sua uscita. Nonostante questo la varietà negli ambienti, la quantità di dialoghi folle e le diverse vie percorribili, ne fanno un'esperienza capace di durare decine e decine di ore, arrivando anche piuttosto agilmente alle tre cifre.