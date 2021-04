Elite Dangerous Odyssey, il provato della versione alpha!

Le cose, diciamolo subito, non sono andate proprio come avevamo preventivato. Gli sviluppatori inglesi avevano parlato di un work in progress, ma non ci aspettavamo che per un prodotto del genere, in fondo prossimo all'uscita, i lavori fossero così indietro. Effettivamente non ci avevano nemmeno mai detto che questa versione alpha sarebbe stata suddivisa in cinque diverse fasi. Al momento, dopo circa una settimana, siamo ancora alla prima e non ci sono notizie riguardo il passaggio alla fase successiva, anche se probabilmente ne sapremo di più nel giro di pochi giorni.

Finalmente abbiamo provato Elite Dangerous Odyssey , nuova e fondamentale espansione per il simulatore spaziale di Frontier, in uscita su Pc a fine primavera e su console in autunno.

In questo momento è davvero facile odiare Elite Dangerous Odyssey: il codice è sporchissimo quindi sono presenti tanti bug e alcuni obbligano addirittura a ricaricare il gioco, che inoltre non è ottimizzato e le prestazioni sono quel che sono. Poi ci sono delle limitazioni piuttosto importanti: non è possibile usare alcun tipo di nave spaziale e tutti i giocatori sono confinati all'interno di un unico sistema. Momentaneamente ci si può muovere tra le basi sui pianeti e quelle in orbita soltanto attraverso il nuovo servizio di trasporto civile che, pagando un biglietto più o meno costoso a seconda della tratta, ci porterà a destinazione sani e salvi. Niente a che vedere con il teletrasporto: il viaggio va comunque fatto tutto e rigorosamente in real time, altrimenti non sarebbe Elite. È molto bello che gli sviluppatori abbiano introdotto questa possibilità, con Odyssey più che mai necessaria, ma al momento questo è l'unico sistema di trasporto, di conseguenza non può che essere uno strazio. Senza contare che ogni tanto comprare il biglietto manda in crash il programma, che l' IA alla guida se la prende fin troppo comoda e che raramente un NPC può decidere di attaccare la navetta che ci sta trasportando senza che questa o nessun altro possa fare qualcosa.

In una siamo dovuti andare a riparare una sorta di tubatura, in un'altra a ritirare un oggetto dimenticato in una base, e in un'altra ancora a ripulire un avamposto conquistato da un gruppo di disperati. Se nei primi due casi le dinamiche sono state piuttosto semplici, c'è di mezzo un minimo di logica ma niente che possa definirsi un ostacolo, è quando abbiamo dovuto ingaggiare i primi combattimenti che Odyssey ha dimostrato le sue più grandi doti. Al momento l'IA nemica è da regolare, ma già si notano alcuni importanti sprazzi di furbizia che lasciano ben sperare per il futuro. I nemici di basso livello, gli unici che abbiamo potuto affrontare, tendono a correrti troppo conto ma a volte sanno anche tenere la posizione in modo logico, efficace. Non sappiamo se gruppi di avversari più preparati dei poveri "scavenger" avranno accesso a tattiche più evolute, ma possiamo dirvi che in una missione ben precisa, dove siamo stati chiamati ad uccidere un tipo che si è rivelato essere l'unico sopravvissuto del suo plotone, l'uno contro uno è stato effettivamente intenso.

Testa, fucile e jetpack

Elite Dangerous Odyssey: I volti degli NPC sono realizzati con lo stesso editor usato per gli ambasciatori e per la creazione del nostro personaggio. La loro qualità però è altalenante.

Il combattimento di Elite Dangerous Odyssey preferisce il ragionamento al corri e spara adottato in altri giochi: anche qui a prevalere, come previsto e non poteva essere altrimenti, è la simulazione. In Frontier hanno comunque cercato di snellire il sistema il più possibile, e il risultato, per quel poco che siamo riusciti a provare, è un mix dalle potenzialità molto interessanti. In uno scontro a fuoco, per avere la meglio sul nemico è indispensabile tenere d'occhio prima di tutto il proprio scudo personale, ricaricarlo alla bisogna con le batterie che ci si è portati dietro o che troveremo se nei pressi di una zona colonizzata. Altra cosa importante è lavorare sempre sul posizionamento, sfruttare il jetpack per raggiungere velocemente le zone migliori dalle quali respingere gli assalti, specialmente sui pianeti dove la gravità è minima.

In alcuni casi è possibile adottare anche un approccio più silenzioso, mettendo fuori gioco i nemici con il tool multiuso che avremo sempre a disposizione e sgattaiolando tra le difese fino all'obiettivo. Non abbiamo avuto modo di provare questa strategia e non ci siamo imbattuti in missioni che chiedono specificatamente questo approccio, quindi non ce la sentiamo ancora di sbilanciarci al riguardo. Se è per questo non abbiamo nemmeno provato il lanciamissili, ma solo una pistola e un mitra leggero di qualità standard: il feedback ci è sembrato in entrambi i casi sufficientemente buono, almeno dopo che siamo riusciti a tarare la nostra mira al tipo di balistica che contraddistingue la fisica di Odyssey.