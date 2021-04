Monster Hunter Rise: grosso aggiornamento 2.0 in arrivo, con video di presentazione

Monster Hunter Rise si prepara a ricevere un grosso aggiornamento da parte di Capcom, un update gratuito che porterà numerosi contenuti al gioco per Nintendo Switch e che verranno presentati con un video in livestream fissato per la prossima settimana, precisamente il 27 aprile 2021.

L'aggiornamento è talmente grosso da prendere il nome di Version 2.0 per Monster Hunter Rise, portando non solo correzioni e miglioramenti ma anche numerosi contenuti nuovi per l'action RPG di Capcom. Tra questi ci sono Apex Rathalos e Chameleos ma anche molto altro, fra creature da cacciare, oggetti, armi e armature e vari altri elementi aggiuntivi.



Le dimensioni dell'aggiornamento possono essere facilmente intuite anche guardando la quantità di dati richiesta per il download: si parla di 0,9 GB di dati da scaricare se si ha già il gioco installato, richiedendo un totale di 1,5 GB in caso contrario.

È molto probabile che Capcom abbia previsto un supporto lungo e ricco per Monster Hunter Rise, considerando anche il successo riscosso dall'espansione Iceborne di Monster Hunter World, magari con qualcosa di particolarmente grosso in concomitanza con l'uscita della versione PC, prevista per i primi del 2022.

Intanto, c'è questa Version 2.0 gratuita da vedere e l'appuntamento è dunque fissato per il 27 aprile 2021 alle ore 16:00 italiane per quanto riguarda la presentazione in streaming dalla quale potremo scoprire maggiori dettagli.

All'inizio di aprile è uscita la patch 1.1.2, ma questo nuovo update sarà qualcosa di dimensioni ben maggiori: il gioco, nel frattempo, ha piazzato subito 5 milioni di copie a pochi giorni dal lancio sul mercato.