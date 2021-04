NieR Replicant ver. 1.22474487139 disponibile su PC, PS4 e Xbox: trailer di lancio

I fan della serie NieR e i nuovi arrivati possono immergersi in questa versione aggiornata di NieR Replicant in un mondo oscuro e apocalittico con immagini completamente rimasterizzate, combattimento e gameplay migliorati, una colonna sonora ri-registrata e un nuovissimo dialogo vocale.

NieR Replicant ver. 1.22474487139 è disponibile a partire da oggi nelle versioni PC, PS4 e Xbox One, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato da Square Enix.

NieR Replicant, una sequenza di combattimento.

Oltre ai costumi ottenibili da "15 Nightmares", a partire dal lancio, i giocatori potranno scaricare un pacchetto di costumi "4 YoRHa" gratuito per scambiare i costumi e le armi del proprio personaggio con i modelli preferiti dai fan di NieR: Automata, inclusi 9S, 2B e A2.

Inoltre, la soundtrack originale di NieR Replicant ver.1.22474487139... con i suoi 45 brani è disponibile per essere acquistata in versione digitale su iTunes, Amazon Music e PlayStation Store ed in versione fisica su Square Enix Store.