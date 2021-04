Monster Hunter Rise: patch 1.1.2 disponibile, le novità

Capcom ha rilasciato la patch 1.1.2 per Monster Hunter Rise, il gioco d'azione rilasciato per Nintendo Switch. Si tratta di un update pensato per la correzione di vari problemi, quindi non aspettatevi novità di peso come nuovi mostri.

Vediamo tutte i cambiamenti dedicati alla base di Monster Hunter Rise introdotti con la patch 1.1.2:



Risolto un bug che causava il blocco dei controlli quando ti siedi su una panchina del villaggio e usi il gesto "Chiama Cohoot" ed esegui determinate azioni

Risolto un bug che rendeva inaccessibili le opzioni del menu quando entri nel Gathering Hub con il tuo Cohoot sul braccio e ti siedi su una panchina e apri il menu Gesti

Vediamo invece le correzioni ai bug dedicati al giocatore di Monster Hunter Rise:



Risolto un bug che causava il blocco dei controlli in determinate circostanze quando si riceveva una richiesta di adesione mentre si cavalcava un set Canyne nel secondo slot Buddy.

Risolto un bug che causava il blocco dei controlli quando si riceveva e accettava una richiesta di adesione mentre si scalava un muro nell'area di addestramento a cavallo di un Canyne impostato sul secondo slot del compagno.

Risolto un bug che causava il danneggiamento dei dati di salvataggio quando si tentava di continuare il gioco dal menu dei titoli dopo essere usciti dal gioco mentre erano equipaggiati nella barra delle azioni o nel menu radiale il set di posa di attacco e il set di posa ferita. Ora sarai in grado di riprendere il gioco con i dati di salvataggio in questione.

Risolto un bug che causava il blocco dei controlli durante l'esecuzione di determinate azioni dopo aver utilizzato una corrente ascensionale alle Caverne di lava.

Risolto un bug che causava un errore durante la modifica delle abilità nella scatola degli oggetti utilizzando determinati dati di gioco.

Ecco altre correzioni della patch 1.1.2:



Risolto un bug che impediva la visualizzazione del software della tastiera durante la ricerca di una lobby online.

Altre correzioni di bug.

Vi segnaliamo anche il recente traguardo di Monster Hunter Rise: vendite a quota 5 milioni di copie su Nintendo Switch.