Uncharted 4: easter a tema Assassin's Creed svelato da uno degli animatori

Gli easter egg sono una costante nel mondo dei videogiochi. Gli sviluppatori amano inserirli e i fan amano scovarli, dimostrando così la propria conoscenza. Ora, in occasione della Pasqua, uno degli animatori che ha lavorato a Uncharted 4 e Uncharted L'eredità perduta svela che nei due giochi è presente un easter egg a tema Assassin's Creed.

Quello de l'Eredità perduta è più noto, in quanto vi è anche un trofeo ad esso legato e si attiva molto rapidamente. Meno noto, invece, è quello di Uncharted 4. Come potete vedere nel video in calce condiviso dall'animatore in questione, Jonathan Cooper, si deve raggiungere la cima di uno specifico edificio e attendere svariati secondi senza toccare i pulsanti o le levette del controller. A quel punto, il gioco inizierà a muovere la telecamera attorno a Nathan, allontanandosi dal personaggio, con uno stile molto simile alle sincronizzazioni delle torri di Assassin's Creed.

Cooper afferma inoltre che una parte del motivo per il quale tali easter egg sono stati aggiunti in Uncharted 4 e in Uncharted L'eredità perduta è la volontà di scusarsi con il team di Assassin's Creed Black Flag per aver involontariamente inserito in un trailer di Uncharted 4 una concept art del gioco Ubisoft.

Se volete trovare l'easter egg anche voi, dovete andare alla torre dell'orologio nel capitolo 11 e salire fino in cima. Vi segnaliamo infine che il film di Uncharted è stato rinviato, anche se di pochi giorni.