PS Now: i nuovi giochi sono solo PS4, niente upgrade alla versione PS5

Sony ha da poco confermato e aggiunto i nuovi giochi PS4 all'interno del suo catalogo PS Now, ovvero il servizio di game streaming e download che permette di giocare a circa 700-800 giochi. I titoli più recenti includono Marvel's Avengers e Borderlands 3, ovvero due giochi PlayStation 4 che dispongono di un upgrade gratis a PS5. Purtroppo, questo update non è disponibile con la versione PS Now.

La conferma arriva da Pushsquare che ha scaricato su PS5 i due giochi suddetti tramite abbonamento PS Now. Anche dopo avere eseguito il download, non vi è alcuna possibilità di scaricare la versione next-gen di Marvel's Avengers e Borderlands 3. La versione PlayStation Now è completamente limitata alle edizioni PS4: se si vuole fare un upgrade gratis, si deve per forza acquistare il gioco.

Si tratta di una situazione spiacevole, questo è certo. Parliamo, come detto, di due giochi che dispongono di un upgrade gratuito, quindi non vi è un motivo economico per il quale non dovrebbe essere possibile sfruttare la versione PS5 dei giochi. Purtroppo non è così: si è obbligati a usare comunque la versione PS4.

PS Now, successivamente al taglio di prezzo, ha visto una crescita in popolarità, anche grazie alla mensile aggiunta di titoli interessanti. A differenza di Game Pass, però, il servizio di Sony è rimasto fermo alla vecchia generazione.

Ecco i nuovi giochi PS4 di aprile 2021 aggiunti al catalogo di PS Now.