Monster Hunter: il cosplay del set Nergigante di Kamui è una vera opera d'arte

Monster Hunter può fornire parecchio materiale per i cosplayer vecchio stile, quelli che passano ore e giorni a costruire il proprio costume come da tradizione, e questo cosplay sul set Nergigante Dual Blades da parte di Kamui rientra precisamente in tale stile, presentandosi come una vera e propria opera d'arte.

Con il rilancio della serie dato dal fenomenale Monster Hunter Rise, Svetlanda "kamui" Quindt è tornata alla carica con un'operazione veramente impressionante, proponendo la sua interpretazione di cacciatrice con set Nergigante dotato di dual blades. Il costume sembra ispirato alla versione dell'armatura presente in Monster Hunter: World, ma torna chiaramente di moda con il recente lancio del gioco per Nintendo Switch.

Guardando la foto, il costume è talmente ben fatto, complesso e simile alla controparte videoludica da sembrare quasi una sorta di fotomontaggio o il risultato di un qualche editing dell'immagine. Questo sicuramente c'è stato almeno in parte, ma l'armatura sembra proprio reale e per averne conferma potete anche vedere alcuni spezzoni del procedimento di lavorazione pubblicati da Kamui sul suo account Twitter.

Come potete vedere, è davvero un lavoro di artigianato molto complesso e accurato, che richiede una notevole capacità artistica e manuale. Da notare anche gli ottimi due corgi presenti ai piedi della cosplayer, chiamati Zelda e Midna, che possono ricordare un po' i nuovi Palamutes, come sostiene anche Kamui.

