Cyberpunk 2077 Flight Simulator e non solo: video confronta le più grandi mappe

I videogiochi vanno giudicati sotto molteplici punti di vista, ma spesso uno dei più chiacchierati è la quantità di contenuto. Visto che molti giochi odierni puntano a mappe open world, un modo per "analizzare" la quantità di contenuto è vedere la grandezza della loro mappa. Da poco, è stato aggiornato un video che si occupa proprio di confrontare le mappe più grande dei videogiochi. I titoli inclusi sono molteplici, partendo da Cyberpunk, passando da Assassin's Creed e Ghost of Tsushima e arrivando a Microsoft Flight Simulator.

Il video non include ovviamente ogni singola mappa creata per un videogioco, ma solo le più grandi e significative. Possiamo vedere che la più piccola inclusa è l'area Asgard di Assassin's Creed Valhalla, che copre 1.70 km quadrati. Per darvi un punto di riferimento, anche il "piccolo" AC Syndicate la batte con i suoi 3.70 km2. Saltando in avanti possiamo vedere GTA San Andreas, con 33 km2 e Ghost of Tsushima con 28 km2. Per quanto riguarda invece Cyberpunk 2077?

Cyberpunk 2077 può vantare una mappa da 225 km2, venendo superato di poco da Black Flag che conta 235 km2, il quale a propria volta viene battuto da Assassin's Creed Odyssey, che misura ben 256 km2. Se vogliamo puntare su un titolo un po' più vecchio, ricordiamo The Elder Scrolls 2 Daggerfall, con la sua assurda mappa da 1.616.000 km2.

Ovviamente, come tutti avrete intuito, la corona va a Microsoft Flight Simulator che simula l'intera Terra con una superficie pari a 510.100.000 km2. La domanda ora è: qualcuno batterà mai il gioco di Asobo? Avremo un giorno un gioco che copre l'intero Sistema Solare centimetro per centrimetro?

Rimanendo in tema Cyberpunk 2077, vi segnaliamo che la patch 1.2 migliora il gioco solo su PS4 Pro, dice Digital Foundry.