I migliori giochi di supereroi Marvel, DC e non solo

Da molti anni i supereroi sono una costante e non solo negli albi a fumetti. Queste semi-divinità hanno invaso il mondo del cinema e sono stati in grado di ritagliarsi uno spazio sempre più grande all'interno del mondo dei videogiochi. Se un tempo li categorizzavamo come semplici "tie-in", termine che i giocatori avevano giustamente imparato a temere, oramai il nuovo gioco di supereroi del momento è un AAA a tutti gli effetti, al pari di produzioni originali e grandi saghe note. Che siano Marvel o DC, gli eroi (e i supercattivi) più amati al mondo sono oramai sdoganati al grande pubblico e di anno in anno escono molteplici videogiochi a essi dedicati. Vediamo quindi quali sono i migliori giochi di supereroi del passato e del presente!

X-Men Origins: Wolverine X-Men - Le Origini: Wolverine X-Men - Le Origini: Wolverine è indubbiamente uno dei peggiori film col mutante canadese per protagonista, eppure il tie-in sviluppato da Raven Software è uno dei giochi di supereroi più convincenti. Incredibile, vero? Bisogna fare una piccola distinzione, tuttavia. Esistono varie versioni di X-Men Origins, e noi ci riferiamo alla cosiddetta Uncaged Edition per PC, PlayStation 3 e Xbox 360, ovvero quella PEGI 18 col sangue, le viscere e gli smembramenti. Potrà sembrare un po' strano, ma Wolverine affetta e viene regolarmente affettato da decenni, perciò le edizioni edulcorate per PlayStation 2 o Wii sono quelle fuori luogo. X-Men Origins è solo vagamente ispirato al film omonimo, riproponendo tematiche e situazioni viste, più che altro, nei fumetti. È un action adventure in terza persona sulla falsariga di Devil May Cry, in cui il giocatore controlla direttamente Wolverine, ovviamente, e affronta orde di nemici, tra i quali nemesi storiche come Sabretooth o il colonnello Stryker. Ai fan di James "Logan" Howlett piacque un bel po', e resta uno degli action in terza persona più validi di quel periodo. X-Men - Le Origini: Wolverine Uncaged Edition è disponibile su PC, PS3 e Xbox 360.

LEGO Marvel Super Heroes LEGO Marvel Super Heroes I giochi marchiati LEGO o si amano o si odiano, ma un fan dei fumetti Marvel non può non innamorarsi perdutamente del titolo sviluppato da TT Games. Culmine di una lunga storia cominciata tanti anni fa con LEGO Star Wars, LEGO Marvel Super Heroes è diventato la nuova pietra angolare dei giochi di supereroi basati sui famosissimi mattoncini colorati: una New York da esplorare in free roaming, livelli lunghi e complessi che obbligano i giocatori a ragionare per superare i vari rompicapi, tanti collezionabili e un'infinità di personaggi da sbloccare e controllare. LEGO Marvel Super Heroes è stato anche uno dei primi titoli TT Games a proporre una trama tutta sua attraverso una serie di intermezzi cinematici che strappano più di un sorriso. Vedere Hulk che spazza i detriti con una scopetta non ha prezzo. Il gioco, poi, trae ispirazione non solo dai fumetti, ma anche dai film del Marvel Cinematic Universe, proponendo personaggi e contesti diversi in un minestrone divertentissimo e pieno di citazioni. I fan della DC Comics potrebbero ripiegare su LEGO Batman 3: Gotham e oltre, il quale ci è sembrato, però, un po' meno ispirato. LEGO Marvel Super Heroes è disponibile su PC, Xbox One, PS4, Android e può essere giocato in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X|S.

The Adventures of Batman & Robin The Adventures of Batman & Robin La serie a cartoni animati di Batman datata 1992 è ancora oggi considerata come una delle migliori di tutti i tempi, a prescindere dalla sua natura "supereroistica": un termine che gli sta stretto, considerata la complessità e la profondità dei temi trattati in quello che potremmo considerare come un vero e proprio cartone "per adulti". Pluripremiata, la serie TV creata da Eric Radomsky e Bruce Timm ha ridefinito e modernizzato il Cavaliere Oscuro... e ovviamente ha figliato vari videogiochi per le console a 8 e 16-bit dell'epoca. The Adventures of Batman & Robin per SNES ci è rimasto particolarmente nel cuore. Sviluppato da Konami, questo gioco di supereroi era un po' platform e un po' picchiaduro a scorrimento, e si ispirava fortemente ad alcuni episodi della serie animata, riproponendone ambientazioni e scontri, con dei boss di fine livello davvero spettacolari e una grafica e delle animazioni da urlo. Merita una menzione d'onore anche la controparte per Game Boy, sempre di Konami, uno dei platform più tosti e appaganti dell'epoca. Dei veri gioiellini d'altri tempi. The Adventures of Batman & Robin è disponibile su SNES, Game Gear e MegaDrive.

X-Men X-Men Restando in tema vintage, negli anni '90 i videogiochi sui mutanti Marvel spopolavano, ma se ce n'è uno veramente rappresentativo è proprio questo: un arcade del 1992 ispirato a una serie che non avrebbe mai visto la luce. Lo abbiamo scelto anche perché è uno dei pochi picchiaduro a scorrimento sugli X-Men in cui è possibile controllare Nightcrawler e Dazzler, nonostante sia possibile scegliere Ciclope, Colosso, Tempesta e l'immancabile Wolverine, nelle loro indimenticabili calzamaglie dell'epoca. Questo gioco di supereroi era un beat'em-up classicissimo, in cui ci si spostava da una parte all'altra dello schermo pestando nemici su nemici e gli eventuali boss di fine livello. Con una buona varietà di ambientazioni e alcuni nemici storici - tra i quali, ovviamente, il solito Magneto - il cabinato della Konami poteva essere giocato anche in sei contemporaneamente. Nel 2010 la Backbone Entertainment lo ha convertito per PSN e Xbox Live Arcade, registrando un accompagnamento sonoro inedito e aggiustando qualche dettaglio, ma alla fine del 2013 il gioco è scomparso dagli store digitali. X-Men non è disponibile su alcuna piattaforma.

Marvel’s Spider-Man Marvel's Spider-Man Ci è voluto del tempo, ma l'Uomo Ragno ha ricevuto infine un videogioco di altissima qualità. Parliamo ovviamente di Marvel's Spider-Man, l'esclusiva PlayStation sviluppata da Insomniac Games. Il gioco di mette nei panni di uno Spider-Man con alcuni anni di carriera sulle spalle: niente storia dell'origini, per fortuna, e tanti super-cattivi già pronti a rovinarci la festa e colmi di rancore. Parliamo di un gioco d'azione in terza persona, ambientato ovviamente in una Manhattan liberamente esplorabile dal cemento delle strade fino alle punte dei grattacieli. Il gioco somma un sistema di combattimento in stile Batman Arkham (ma più focalizzato sugli scontri aerei) con un sistema di movimento tramite ragnatele incredibilmente soddisfacente da usare. Inoltre, è arrivato anche un mini-seguito dedicato a Miles Morales. Insieme sono per certo il miglior gioco di supereroi su PlayStation. Marvel's Spider-Man è disponibile su PS4 e in formato Remastered su PS5.

Spider-Man: Shattered Dimensions Spider-Man: Shattered Dimensions Di avventure con protagonista l'amichevole ragno di quartiere ne sono uscite a bizzeffe prima del capolavoro di Insomniac Games e molte erano di bassa qualità. Se dovessimo consigliare un gioco ai fan dell'Uomo Ragno, però, non potremmo non suggerire Shattered Dimensions, solo per il fatto che di Spider-Man, in questo gioco, ce ne sono ben quattro. L'avventura, infatti, ci cala nei panni del solito Peter Parker, ma anche delle sue versioni 2099, Noir e Ultimate, provenienti dalle omonime realtà parallele: i quattro eroi dovranno unire le forze per strappare alle grinfie di Mysterio un potente manufatto che rischia di lacerare il tessuto stesso della realtà. Pur con i suoi problemucci, Shattered Dimensions è uno dei migliori giochi di supereroi ed è ricco di citazioni e dettagli che delizieranno i fan. Ogni Spider-Man, ad esempio, combatte impiegando poteri e mosse diverse, e può indossare vari costumi che permettono di personalizzare l'esperienza. Spider-Man: Shattered Dimensions è disponibile su PC, Wii, Xbox 360 e PS3.

DC Universe Online DC Universe Online Uscito inizialmente nel 2011 per PC e PlayStation 3, l'esperimento di Sony Computer Entertainment, sviluppato da Daybreak Company, ha riscosso un discreto successo, tanto da essere stato convertito per PlayStation 4 nel 2013. Si tratta, essenzialmente, di un MMORPG dalla forte componente action, ambientato nell'universo DC prima del "reboot" New 52: il giocatore crea un eroe o un criminale completamente personalizzato, scegliendo uno stile di poteri e un mentore che decreteranno il suo allineamento e la sua città di partenza. La storia si dipana attraverso tantissime missioni principali e secondarie che ci faranno collaborare con i super eroi o i super criminali storici dell'universo DC come Superman, Batman, il Joker, Wonder Woman, Lex Luthor e via dicendo. I personaggi che appaiono nel gioco sono tantissimi, e la maggior parte si deve picchiare selvaggiamente, dato che il sistema di combattimento è molto action oriented e rappresenta efficacemente la spettacolarità dei coloratissimi combattimenti in costume dell'universo DC. Per i fan di quest'ultimo, insomma, DC Universe Online è uno dei migliori giochi di supereroi in circolazione. DC Universe Online è disponibile su PC e PS4.

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 Ultimate Marvel Vs. Capcom 3 I picchiaduro della Capcom con i supereroi Marvel non sono solo degli spettacoli pirotecnici, ma dei veri e propri contenitori di chicche e citazioni. A parte il fatto che veder combattere Ryu contro Ciclope, in quel X-Men vs. Street Fighters 1996, era a dir poco incredibile. La serie col tempo si è evoluta e dopo più di dieci anni di pausa è tornata alla ribalta nel 2013 con Marvel vs. Capcom 3, poi migliorato nella sua versione Ultimate: un picchiaduro 2.5D con ben trentasei personaggi, di cui diciotto lato Marvel. È uno dei pochi giochi di supereroi che consentono di calarsi nei panni di She-Hulk o del Dottor Strange, oltre che in quelli di personaggi più classici come Iron Man, Thor o Captain America. Ciascuno di loro gode di un vasto repertorio di mosse, tra cui le spettacolari Hyper Combo: vedere Occhio di Falco che scocca una freccia con Ant-Man che la cavalca non ha davvero prezzo. Ultimate Marvel vs. Capcom 3 è quasi sempre tra i protagonisti dei tornei più famosi, nonostante sia stato criticato spesso per il bilanciamento superficiale: è semplicemente troppo popolare e divertente. Ultimate Marvel vs. Capcom 3 è disponibile su PC, Xbox One, PS4.

Injustice: Gods Among Us e Injustice 2 Injustice 2 Sviluppato da NetherRealm Studios, la stessa software house che ha sfornato Mortal Kombat X, Injustice nasce dalle ceneri di Mortal Kombat vs. DC Universe e si presenta come un picchiaduro tradizionale in cui gli eroi della famosa casa editrice se le danno di santa ragione. A caratterizzare quello che sembra un picchiaduro come tanti altri, però, ci sono una lunga e bellissima campagna che racconta le vicende di questo tragico universo parallelo in cui gli eroi sono diventati malvagi, e un sistema di combattimento curato, intuitivo e ricco di varietà, tra cambiamenti di scenari e punti d'interazione coi fondali. Tra i personaggi selezionabili spiccano volti celebri come Superman, Batman o Flash, ma anche super criminali come Doomsday, Darkseid o Black Adam. Per i fan dei picchiaduro e dei fumetti DC, insomma, Injustice è uno dei migliori giochi di supereroi che, a differenza di Ultimate Marvel vs. Capcom 3, si gioca che è un piacere anche da soli, grazie alla cura che NetherRealm, come al solito, ha riposto nella sua realizzazione. Il seguito, Injustice 2, aggiunge a tutta la qualità del primo capitolo anche un sistema di equipaggiamenti, eventi giornalieri e meccaniche migliorate. Injustice 2 è disponibile su PC, PS4 e Xbox One, giocabile in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X|S.

Batman: Arkham City Batman: Arkham City Passiamo ora all'immancabile serie dedicata a Batman, probabilmente tra le più convincenti nello sconfinato panorama dei giochi di supereroi dei fumetti. Con questo gioco Rocksteady ha adottato la formula free roaming con questo episodio e stabilito definitivamente i punti cardine del franchise, poi rispettati da Warner Bros. Games Montréal nel prequel Arkham Origins. Il giocatore prende il controllo dell'Uomo Pipistrello e deve esplorare la città in cerca dei suoi nemici, impiegando i gadget e le abilità apprese man mano per raggiungere zone precedentemente inaccessibili e sventare i piani del Joker. Il sistema di combattimento, fluido e spettacolare, si alterna a fasi stealth e complicati enigmi ambientali che nascondono collezionabili di ogni tipo. E in tutto questo, Batman deve affrontare le sue nemesi storiche, dal Dottor Freeze a Due Facce, passando per Solomon Grundy, il Pinguino e non solo. Batman Arkham City è disponibile su PC, Xbox 360, PS3 e su PS4, Xbox One tramite la collezione (giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X|S)

Batman Arkham Asylum Batman Arkham Asylum La serie di Batman Arkham, come abbiamo detto, ha definito i propri canoni già a partire dal secondo capitolo, certamente uno dei migliori giochi di supereroi in circolazione, non per questo però si dovrebbe mettere da parte il primo capitolo della serie. Nel suo essere ancora "acerbo", Batman Arkham Asylum propone un'avventura sì più lineare, ma proprio per questo più concentrata e dallo stile unico. Non mancano vari extra da cercare in giro per le ambientazioni, ma la "prima" avventura di Batman ci porta in un viaggio intenso e unico all'interno del manicomio di Arkham. In questo primo gioco si percepisce veramente di essere "imprigionati" insieme ai pazzi, rispetto a quanto avviene nei capitoli successi di Rocksteady, dove l'ampia mappa ci fa sentire più al sicuro, sempre pronti a fuggire se ne abbiamo bisogno o necessità. Batman Arkham Asylum è disponibile su PC, Xbox 360, PS3 e su PS4, Xbox One tramite la collezione (giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X|S).

inFamous Second Son inFAMOUS: Second Son Non si tratta di un gioco Marvel o DC, ma anche inFamous Second Son è indubbiamente un gioco di supereroi, o supercattivi se questa sarà la vostra scelta. Si tratta del terzo capitolo della saga creata da Sucker Punch, ma è anche una sorta di nuovo inizio. Messo da parte Cole MacGrath di inFamous e inFamous 2, prendiamo il controllo di Delsin, un giovane scapestrato che scopre di avere dei poteri. Nel mondo di inFamous Secondo Son però significa essere un Conduit, una sorta di mutante che viene subito arrestato e imprigionato, se non riesce a difendersi. Come useremo i nostri poteri? InFamous Second Son è uno dei migliori giochi di supereroi in circolazione perché è in grado di farci sentire estremamente potenti. Delsin otterrà fino a quattro poteri differenti nel corso del gioco che saranno uno più distruttivi degli altri. In termini narrativi è un gioco migliorabile, ma se volete un gioco free roam estremamente dinamico, è la scelta giusta. InFamous Second Son è disponibile su PS4 e, tramite retrocompatibilità, su PS5.

The Incredible Hulk: Ultimate Destruction The Incredible Hulk: Ultimate Destruction Anche se non è uno dei più noti, The Incredible Hulk: Ultimate Destruction è per certo uno dei migliori giochi di supereroi dell'era PS2. Giochi nei panni di Hulk (chiaramente) e ha la capacità di scalare edifici, lanciare auto e, come è facile intuire dal nome, distruggere praticamente ogni cosa. La critica all'epoca lo ha elogiato per la qualità grafica, il gameplay dinamico e per l'ottima storia, che non manca di un doppiaggio di qualità. Ci sono poi tante boss fight con le quali scontrarsi e una buona quantità di abilità da ottenere. Anche se ha molti anni sulle spalle, è certamente uno di quei giochi da recuperare se siete fan del Gigante Verde. The Incredible Hulk: Ultimate Destruction è disponibile su Xbox, PS2 e GameCube.

South Park Scontri Di-retti South Park Scontri Di-retti I supereroi sono una cosa seria. Più o meno. Ogni tanto, però, ci vuole un po' di leggerezza e di satira contro il successo di questi personaggi in calzamaglia. Se volete farvi quattro risate e al tempo stesso divertirvi con un gioco solido, non dovete perdervi Sout Park Scontri Di-retti. Questo gioco di supereroi (che sono una parodia del mondo Marvel e DC) si costruisce sulla base dell'apprezzato The Stick of Truth. Il gioco si fonda su un sistema di combattimento a turni, con una leggera nota tattica basata su abilità, resistenze e debolezze. Ovviamente il punto di forza è la storia: giocare a Scontri Di-retti è come guardare una stagione della serie. South Park Scontri Di-retti è disponibile su PC, Switch, Xbox One e PS4.