Smash Bros. Ultimate: fan pensano che il Fighter Pass 2 avrà un personaggio extra

Un utente di Reddit - RiuBert - ha proposta una interessante ipotesi legata a Super Smash Bros. Ultimate, il picchiaduro per Nintendo Switch. Secondo quanto svelato dal giocatore, potrebbe esserci un settimo personaggio extra all'interno del Fighter Pass 2. Ecco perché lo pensa.

Prima di tutto, dovete sapere che tutti i giochi, DLC e i prodotti bundle hanno un codice unico (NSUID) sul sito ufficiale di Nintendo. Quando il primo set di personaggi DLC di Super Smash Bros. Ultimate è stato pubblicato, i sei personaggi hanno ottenuto i codici dal 70050000008501 al 70050000008506. A seguire, è arrivo il costume bonus Rex Mii, con il numero 70050000008507.

Ora, per quanto riguarda il Fighter Pass 2 di Super Smash Bros. Ultimate, si parte dal 70050000018967 (Min Min) e si arriva al 70050000018970 (Pyra/Mythra). I numeri che terminano con '18971' e '18972' sono riservati ai due personaggi non ancora annunciati. Questa volta, però, il costume bonus è segnalato come 70050000018974. In altre parole, il numero ID che termina con '18973' non è stato usato ed è "attualmente non disponibile".

Sulla base di ciò, l'utente afferma che potrebbe esserci un personaggio extra all'interno del Fighter Pass 2 di Super Smash Bros. Ultimate. Il ragionamento ha senso, ma ovviamente si tratta solo di questo: una speculazione. Non è un'informazione ufficiale e non è nemmeno un leak.

Per sapere se è vero, dovremo probabilmente attendere che Nintendo sveli cosa ci aspetta in Super Smash Bros. Ultimate. Vi segnaliamo infine che "non è colpa di Sakurai se i nuovi personaggi hanno una spada".