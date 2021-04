Swords of Legends Online: il celebre MMORPG cinese arriva in occidente, nuovo trailer

Swords of Legends Online arriverà anche in occidente nel corso del 2021, come annunciato da Gameforge che si occuperà della pubblicazione del gioco, un MMORPG particolarmente popolare in Cina, nei mercati occidentali tra America ed Europa.

Sviluppato da Wangyuan Shengtang & Aurogon, Swords of Legends Online è un MMORPG tripla A caratterizzato da una produzione veramente di grosso calibro, ma finora confinato alla Cina non solo per la meccanica di gioco particolarmente confacente al pubblico locale, ma anche per i suoi contenuti che appaiono decisamente in linea con la cultura cinese.

Il gioco è infatti basato su un misto di antiche leggende cinesi che fanno parte della tradizione, della mitologia e del folklore dell'enorme paese asiatico. Il materiale di partenza è talmente abbondante da garantire la costruzione di un mondo di gioco estremamente ampio, tanto da traboccare poi in varie altre produzioni multimediali che utilizzano lo stesso nome del gioco per raccontare varie versioni delle antiche storie attraverso serie TV, film e altro.

Questa è la portata del fenomeno Swords of Legends Online in Cina, ma il titolo è diventato così grande e popolare da essere ormai un serio candidato per affermarsi anche in occidente. D'altra parte, l'ambientazione e i personaggi hanno già dimostrato di poter avere una buona presa anche nei mercati americano ed europeo, dunque la scommessa di Gameforge potrebbe essere un successo.

Swords of Legends Online è già disponibile in pre-order su Steam o tramite il client di Gameforge ed effettuando la prenotazione è possibile accedere al beta test previsto per il prossimo periodo. La data di uscita non è ancora nota ma è prevista per l'estate del 2021.