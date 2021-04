Saga Frontier Remastered, un trailer esteso in attesa dell'uscita ufficiale

Saga Frontier Remastered sta per arrivare sul mercato, e in attesa dell'uscita ufficiale prevista nei prossimi giorni, Square Enix ha pubblicato oggi un nuovo trailer esteso per il gioco in questione.

Il video è definito "trailer di lancio", anche se per quest'ultimo c'è da aspettare ancora una settimana: l'uscita di Saga Frontier Remastered è infatti fissata per il 15 aprile 2021 su PC, PS4, Nintendo Switch, iOS e Android. In ogni caso, ci consente di avere una visione più ampia sul gioco in questione, che è una versione rimasterizzata del titolo uscito originariamente nel 1998.

Si tratta di un JRPG caratterizzato da una storia composita, diversa per ognuno degli otto personaggi che possiamo scegliere di interpretare, ognuno con premesse specifiche, svolgimento degli eventi e obiettivi da portare a termine. Queste erano le caratteristiche di base del particolare Free Scenario System elaborato all'epoca da Square Enix, che ritorna in questa nuova edizione.

Saga Frontier Remastered propone i contenuti e la storia originale con una nuova veste grafica migliorata, oltre ad aggiungere anche alcuni elementi nuovi e inediti come il personaggio aggiuntivo Fuse, che può essere sbloccato raggiungendo determinati obiettivi. Inoltre, nuove scene d'intermezzo e frammenti di gioco consentono di avere una visione più ampia di altri retroscena riguardanti i vari personaggi già presenti, il tutto con aggiornamenti anche all'interfaccia e ai sistemi di gioco.

Saga Frontier Remastered è stato annunciato a novembre scorso e ha ricevuto data di uscita e trailer di presentazione a febbraio.