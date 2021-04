PES 2021 Mobile: oltre 400 milioni di download su iOS e Android, Messi in regalo

PES 2021 Mobile ha superato quota 400 milioni di download, e Konami ha pensato bene di celebrare l'importante traguardo dando il via a un nuovo quiz su Messi che ha visto la partecipazione di oltre 40.000 utenti sui social.

Disponibile dallo scorso ottobre, PES 2021 Mobile ha insomma conquistato i tantissimi appassionati della serie su smartphone e tablet, che ora potranno ricevere gratuitamente Lionel Messi nella versione Momenti Gloriosi.

Per PES 2021 abbiamo distillato l'essenza dell'acclamato titolo per console, vincitore del premio "Miglior gioco sportivo" all'E3 2019, offrendoti l'esperienza calcistica più autentica mai provata prima su dispositivi mobili.

Non perderti la nuova collaborazione in esclusiva con la AS Roma, i nuovi eventi in modalità Matchday, gli aggiornamenti a giocatori, squadre e campionati, e altro ancora!

Partecipa al banchetto composto dai migliori club europei, tutti con licenza ufficiale, tra cui FC Barcelona, Manchester United, Juventus, FC Bayern München e il nostro nuovo partner esclusivo, AS Roma!