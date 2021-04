Star Trek: Legends, la recensione del "gacha premium" sulla celebre serie

C'è al contempo qualcosa di sbagliato e qualcosa di molto interessante nel concetto stesso di gacha premium, tanto più su una licenza di questo calibro, per cui la recensione di Star Trek: Legends può far emergere diversi spunti di riflessione. La struttura del gacha RPG, inutile negarlo, è per definizione opaca: si tratta di un tipo di gioco che fa leva sulla spinta compulsiva al collezionismo, quando non proprio sul fascino perverso del gioco d'azzardo che lo rende pericolosamente incline alla ludopatia. È un meccanismo raffinato che ha dimostrato di funzionare fin troppo bene, tanto che ormai il mercato mobile è invaso di giochi di questo tipo, spesso legati a brand e licenze di grandissimo calibro, come in questo caso. L'idea di base è costruire un dream team dei propri personaggi preferiti, da ottenere con una bella dose di aleatorietà che domina il sistema di "evocazione" dei combattenti, suddivisi in diversi tier di rarità e in cui le cui basse percentuali di successo nel trovare i premi più ambiti spingono, per design stesso, verso le micro-transazioni.



Star Trek: Legends ci porta sulla USS Artemis in viaggio dentro al Nexus, alla scoperta di tanti personaggi storici della serie



Ma cosa succederebbe se da questo meccanismo venisse tolto completamente il paywall, ovvero se venisse completamente esclusa la componente degli acquisti in-app? A questa domanda risponde Star Trek: Legends, che propone un RPG a turni con elementi gacha piuttosto classico nella struttura, ma rimuovendone il fondamentale ingranaggio dell'acquisto con denaro reale, essendo distribuito attraverso Apple Arcade. In sostanza, tutto il sistema di progressione si basa semplicemente su quanto è possibile ottenere giocando, rappresentando dunque un'interpretazione onesta del solito concept, fermi restando il grinding e l'avanzamento costante di statistiche e quantità di personaggi a disposizione come elementi fondamentali. Il risultato è strano, perché se da una parte il gioco si libera finalmente delle trappole ingannevoli che spingono verso gli acquisti, dall'altra è come se si rendesse ancora più palese la forzatura di una struttura tutta impostata su una progressione fine a sé stessa ed estremamente lineare, anche se in questo caso la licenza di Star Trek è in grado di introdurre degli elementi narrativi di un certo interesse.