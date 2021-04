DC Comics: il cosplay di Robin di webhead_789 trasuda violenza

Robin è senza dubbio uno dei personaggi più sottovalutati non solo dell'universo DC Comics, ma dei videogiochi in generale. Visto sempre come la spalla deboluccia di Batman, in realtà è una delle figure più complesse di questo universo, protagonista di storie tragiche, ma anche di evoluzioni davvero sorprendenti. Il cosplay di Robin di webhead_789 mette in luce questo evoluzione e realizza un personaggio di inquietante bellezza e che trasuda violenza, non debolezza.

Negli anni il costume di Robin è stato vestito da diverse persone, tutte accomunate dal legame con Batman e da un certo destino sfortunato. Esattamente come descritto anche nei bellissimi Batman Arkham di Rocksteady.

La versione di webhead_789 è molto ben realizzata e realistica e sembra mostrare Robin di ritorno da una ronda notturna con il suo bastone in mano e un graffio sulla testa. Anche il costume, iper-dettagliato, sembra sporco e consumato dall'usura, non bello lucido come siamo abituati a vedere nei film. Lo sguardo è minaccioso e l'impressione generale è di rabbia e volenza repressa, non di fragilità.

Un incontro che non si vorrebbe fare tra le strade di Gotham.