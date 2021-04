Windows 10: Microsoft ha sistemato il bug che uccideva le prestazioni dei giochi

In queste ore Microsoft ha pubblicato un update di emergenza pensato per sistemare un fastidioso bug di Windows 10 emerso con l'ultimo aggiornamento del sistema operativo. Questo bug, infatti, andava a peggiorare sensibilmente le prestazioni dei giochi, abbassando artificiosamente il framerate e creando stuttering.

Non tutti gli utenti hanno notato questi problemi, ma coloro che ne sono stati affetti per alcuni giorni non hanno potuto giocare in maniera soddisfacente, con prestazioni ben inferiori a quelle che avrebbero dovuto avere normalmente. Questo accadeva principalmente utilizzando due monitor e i giochi a schermo intero o con finestre senza bordo.

Mentre alcuni hanno trovato una soluzione disinstallando l'ultimo update KB5000842 di Win 10, Microsoft ha lavorato velocemente ad un hot-fix col quale sistemare ufficialmente il problema. La soluzione è stata già pubblicata dal colosso di Redmond, ma potrebbe impiegare fino a 24 ore per propagarsi e raggiungere tutti i PC. Sembra che riavviare il computer possa velocizzare il processo.

Voi ne siete stati affetti?