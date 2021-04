Nier Replicant non venderà tanto, il successo di Automata è un caso, per Yoko Taro

Yoko Taro dimostra una volta id più di essere un personaggio sui generis. In una recente intervista, infatti, il creatore di Nier Replicant ha detto, tra il serio e il faceto, di aver avvisato Square Enix di non aspettarsi grandi vendite dal gioco. Questo perché il grande successo di Nier Automata è più frutto del caso che di altro.

La recensione di Nier Replicant ver.1.22474487139 mette in luce il buon lavoro fatto da Taro e il suo team per questo gioco. Un'operazione che è una via di mezzo tra una remaster e un remake. "Si tratta di un upgrade di un gioco pubblicato 10 anni fa," ha detto Taro. "Samo partiti con l'idea di fare una remaster, ma poi abbiamo cominciato a ritoccare i modelli, gli sfondi..ed è diventata la versione 1.22".

Per quanto riguarda le vendite, Taro ha confermato che il gioco non venderà molto. All'entusiasmo di Square Enix ha risposto in questo modo: "tutti i miei giochi non hanno mai venduto, Automata è stato un caso," ovviamente con una nota di ironia da parte del geniale autore.

