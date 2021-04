Elden Ring: la presentazione all'E3 2021 ha una possibile data?

Elden Ring potrebbe essere protagonista di una presentazione all'E3 2021 e su internet è trapelata anche una possibile data per il presunto "Worldwide Reveal" del gioco, anche se la questione va presa con mille pinze perché presenta diversi aspetti a dir poco sospetti.

L'immagine riportata nel tweet qui sotto è comparsa nei minuti scorsi e parla di una presentazione ufficiale di Elden Ring fissata per il 14 giugno 2021, dunque nel pieno dell'E3 2021, che si terrà appunto dal 12 al 15 giugno di quest'anno. La presenza di Elden Ring è una probabilità concreta, in effetti, considerando anche nella lista aggiornata ufficiale dei publisher presenti all'E3 2021 compare Bandai Namco, dunque una sua presentazione non è da escludere.



Ora veniamo però agli elementi dubbi dell'informazione in questione, a partire dalla fonte che sembra essere 4chan, cosa che già deve mettere in allerta sulla veridicità della cosa. Inoltre, la data è piuttosto sospetta: il fatto che venga riportato solo il logo Xbox fa pensare a una possibile presentazione durante la conferenza Microsoft all'E3 2021, considerando anche la possibilità dell'accordo di marketing tra From Software e Xbox per il gioco in questione.

Tuttavia, appare strano che tale conferenza sia piazzata il 14 giugno, ovvero quello che dovrebbe essere il terzo giorno dell'E3 2021, quando storicamente è sempre stata inserita all'inizio della fiera. Ci sono dunque elementi che fanno pensare a un fake, ma l'idea di una presentazione di Elden Ring all'E3 2021 è piuttosto verosimile, considerando anche il famoso presunto trailer trapelato in rete qualche tempo fa.