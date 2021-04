Windows 10, update con soluzione d'emergenza per i problemi di performance

Windows 10 ha ottenuto un altro aggiornamento automatico che dovrebbe fungere da soluzione d'emergenza per i problemi di performance con i giochi riscontrati con l'ultimo update al sistema operativo, in attesa di una patch vera e propria in grado di risolvere tutta la questione.

Come abbiamo visto in precedenza, gli aggiornamenti KB5001330 (patch di sicurezza obbligatoria) e KB5000842 (update facoltativo) hanno portato alcuni problemi con il frame rate dei giochi e BSoD che sono stati segnalati da numerosi utenti. In sostanza, gli update sembra abbiano influito sulle performance dei PC nell'utilizzo dei giochi, cosa che ha spinto Microsoft ad adottare al momento una prima misura per risolvere la questione.



Windows 10 ricorre a un KIR con applicazione automatica per risolvere i problemi con i giochi dopo l'ultimo update



La soluzione d'emergenza è sostanzialmente un Known Issue Rollback (KIR), ovvero un sistema che consente automaticamente di "ritirare un singolo fix mirato riportando la situazione alla condizione precedente", un sistema d'urgenza che viene utilizzato sostanzialmente per disabilitare gli effetti di un update in una determinata area, senza però fornire una vera e propria patch risolutiva.

In sostanza, con questo sistema almeno la situazione delle performance sui giochi con Windows 10 dovrebbero tornare alla fase precedente rispetto all'ultimo update, limitando in questo modo il problema. Con questa soluzione, non dovrebbero verificarsi gli inconvenienti tecnici rilevati in questi giorni successivi all'update KB5001330.

Da notare che questo è un sistema che viene applicato lato server e modifica il codice di Windows 10 automaticamente (nel caso si sia collegati a internet, ovviamente) via cloud, senza che l'utente veda un aggiornamento vero e proprio in atto. Se volete essere sicuri che il KIR sia avvenuto, potete controllare sull'editor del registro all'indirizzo:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FeatureManagement\Overrides\4\1837593227

e verificare che "EnabledState" abbia valore "1". Tra le altre notizie riguardanti il sistema operativo, è emerso di recente che c'è una nuova versione del Microsoft Store su Windows 10 in sviluppo presso Microsoft.