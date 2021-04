NieR Replicant su PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One: risoluzione e fps a confronto

Nier Replicant Ver.1.22474487139 è già finito sotto la lente d'ingrandimento del primo video confronto su risoluzione e frame-rate tra PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One, anche se bisogna ricordare che il gioco sulle next gen al momento funziona esclusivamente in retrocompatibilità.

Il primo video confronto sull'action RPG di Square Enix, remake rielaborato dell'originale NieR, arriva da VGTech, che effettua una disamina piuttosto accurata del gioco, svelando la presenza di risoluzione dinamica e performance piuttosto stabili sulle varie piattaforme prese in considerazione.

Per quanto riguarda il frame-rate, risulta piuttosto stabile sui 60 fps nel gameplay e 30 fps nelle scene d'intermezzo, praticamente su tutte le piattaforme testate, cosa che rappresenta già un ottimo risultato: da quanto emerge sembra infatti che Square Enix abbia voluto dare la priorità al frame-rate a 60 fps. Un discorso più complesso va fatto per quanto riguarda l'altro aspetto preso in esame.

La risoluzione si dimostra piuttosto differente, con Xbox One S che presenta la risoluzione più bassa ma anche un netto vantaggio a favore di Xbox One X che si riflette anche in Xbox Series X rispetto a PS4 Pro e PS5 di conseguenza. Xbox One S usa una risoluzione dinamica che oscilla da 1152x648 a 1440x810, mentre PS4 standard va da 1440x810 a 1920x1080.

Più interessante la situazione sulle mid-gen, considerando che riflettono poi in gran parte la situazione delle next gen: su PS4 Pro la risoluzione va da 1536x864 a un massimo di 1920x1080, con quest'ultimo valore che rimane piuttosto stabile nella prova effettuata. Xbox One X va da 1920x1080 a 2560x1440, con quest'ultimo valore che risulta più frequente e l'interfaccia che viene visualizzata direttamente a 4K.

Ne consegue che, con il gioco che gira attualmente in retrocompatibilità, questi valori si ritrovano su next gen: su PS5 NieR Replicant va a 1920x1080, mentre su Xbox Series X a 2560x1440, mentre Xbox Series S adotta la risoluzione massima di Xbox One S, ovvero 1440x810.

Xbox Series X|S inoltre sembrano utilizzare un sistema di texture filtering che migliora la qualità grafica della versione di partenza, inoltre Xbox One X sembra avere texture di qualità migliore rispetto a PS4 Pro. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla recensione di Nier Replicant Ver.1.22474487139 da parte di Aligi Comandini.