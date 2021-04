Cyberpunk 2077: il lancio disastroso è stato "una grande lezione" per CD Projekt RED

Cyberpunk 2077, e in particolare il suo travagliato lancio, è stato a quanto pare una "grande lezione" per CD Projekt RED, come ha riferito la compagnia durante il recente briefing finanziario che ha portato alla pubblicazione dei recenti risultati.

"Siamo riusciti a introdurre una nuova IP nel mercato e nelle menti dei giocatori in tutto il mondo", ha affermato CD Projekt RED nel report, come riferito da IGN, "Ora, insieme al franchise The Witcher, abbiamo due forti pilastri su cui costruire il futuro di CD Projekt. Ma chiaramente non tutto è andato come avevamo pianificato. È stata un'enorme lezione per noi, che non dimenticheremo mai".



Cyberpunk 2077 e i suoi problemi sono stati grandi lezioni per CD Projekt RED



Ovviamente, il team si riferisce ai numerosi problemi tecnici che hanno afflitto Cyberpunk 2077 al lancio, che hanno portato anche alla rimozione totale del gioco dal PlayStation Store e a una revisione generale degli aggiornamenti post-lancio per poter far fronte ai problemi emersi in particolare sulle console della scorsa generazione.

Anche la recente riorganizzazione interna annunciata da CD Projekt RED rientra probabilmente nelle conseguenze di questa grande "lezione", come ha riferito la stessa compagnia, sostenendo che attraverserà "parecchi cambiamenti all'interno del team e crediamo di aver imparato molto da tutto quello che è successo finora".

CD Projekt RED ha già annunciato recentemente nuovi giochi e progetti dal 2022, dimostrando che la riorganizzazione generale è già in corso, ma ha comunque in programma il concentrarsi ancora a lungo su Cyberpunk 2077, con l'intenzione di sistemarlo e di venderlo negli anni a venire. In ogni caso, Cyberpunk 2077 ha raggiunto vendite per 13,7 milioni di copie nel 2020 portando a incassi veramente notevoli per CD Projekt RED.