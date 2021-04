E3 2021: Ubisoft, Epic Games, Sega, Konami e tanti altri presenti, elenco ufficiale

Sappiamo già che Sony PlayStation sarà assente mentre Microsoft Xbox, Nintendo, e Take Two saranno presenti , inoltre abbiamo avuto la conferma anche di Square Enix , ma ora c'è un elenco più nutrito di compagnie che faranno la loro comparsa all'E3 2021, il quale si sta configurando come una fiera veramente in vecchio stile in termini di importanza , anche se ovviamente sarà solo digitale e gratuito , con conferenze visibili in streaming .

Ricordiamo che l'E3 2021 si terrà dal 12 al 15 giugno 2021 e verrà trasmesso in streaming attraverso diversi appuntamenti. Ovviamente seguiremo tutti gli eventi in diretta su Multiplayer.it, dunque tenetevi liberi per quei giorni perché verranno fuori veramente un bel po' di cose.

Tra le voci di corridoio sui titoli presenti, Microsoft potrebbe portare Starfield, Forza Horizon 5, Halo Infinite e Age of Empires 4, mentre per quanto riguarda Nintendo si parla di Zelda Breath of the Wild 2 e Splatoon 3, anche se al momento sono tutti rumor.