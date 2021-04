Resident Evil Village, i Lycan presentati in un video di gameplay

Resident Evil Village introdurrà i Lycan e Game Informer ha voluto presentare questi nuovi villain nel suo ultimo approfondimento video dedicato al gioco, pieno di sequenze di gameplay.

Dopo il filmato relativo al villaggio di Resident Evil Village, ecco dunque alcune delle creature che ci troveremo ad affrontare durante la campagna del nuovo capitolo della serie Capcom, che si conferma focalizzato sull'horror di stampo gotico.

Messi più o meno da parte gli zombie e i mutanti che abbiamo visto finora nel franchise, infatti, Village proverà a rendere in maniera credibile i mostri resi celebri dalla letteratura e dal cinema dell'orrore.

Da qui i vampiri, come l'imponente e affascinante Lady Dimitrescu, i licantropi e, ne siamo sicuri, altre figure in grado di richiamare non solo il folklore di determinati paesi ma anche l'immaginario collettivo.

Potremo verificare il bestiario di Resident Evil Village a partire dal 7 maggio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.