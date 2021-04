Starfield esclusiva Xbox al 100%, arriva la conferma da fonti molto affidabili

Starfield sarà un'esclusiva Xbox al 100%: il noto youtuber Rand al Thor ha detto che la notizia ha ricevuto conferma da parte di fonti molto affidabili, e che dunque non sarebbe assolutamente in discussione.

Il fatto che i prossimi giochi Bethesda saranno esclusive Xbox è una tesi che diversi insider hanno supportato fin dalla notizia dell'acquisizione del publisher da parte di Microsoft, ma l'azienda finora non ha parlato in termini specifici dei singoli progetti.

Il caso di Starfield è tuttavia diverso: stando alle parole di Rand al Thor, il titolo sarebbe dovuto uscire lo scorso anno ma è stato rinviato a causa della pandemia, e lo vedremo nei negozi a partire da questo autunno.

"Il trademark di Starfield punta al 2021 e molti dicono che non significa nulla, ma a quanto pare non è così", ha detto lo youtuber, snocciolando una lista di giochi Bethesda che sono stati pubblicati appunto nell'anno in cui è stato depositato il trademark.

"Tutti noi pensiamo che il prossimo showcase di Bethesda si focalizzerà soprattutto sul reveal di Starfield, forse con una demo di gameplay da 30 minuti che possa entusiasmare gli utenti, e io sono convinto che il gioco uscirà questo autunno, che si tratti di ottobre o novembre."

"Ho sentito che il titolo sarebbe dovuto uscire l'anno scorso, ma a causa del COVID è stato rinviato, come accaduto a tante altre cose. Dopodiché è successo che Microsoft ha acquistato Bethesda e, come dico fin dall'inizio, al di là dei contratti in essere tutti i prossimi giochi Bethesda saranno esclusive Xbox."

A tal proposito, "mi è stato detto da fonti parecchio affidabili che Stafield sarà un'esclusiva Xbox al 100%", ha quindi specificato Rand al Thor, aggiungendo che personalmente ritiene ormai questa possibilità davvero concreta.