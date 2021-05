Mortal Kombat: l'intervista ai protagonisti del film

A 26 anni dal film di Paul W. S. Anderson, Mortal Kombat torna sugli schermi con un film che punta a rilanciare il franchise cinematografico, ispirato al videogioco creato da Ed Boon e John Tobias. Reboot dei film anni '90, questo Mortal Kombat, esordio alla regia di Simon McQuoid, arriva in Italia il 30 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su Now Tv e on demand.

Dietro al progetto c'è James Wan, appassionato videogiocatore e fan del franchise (i suoi personaggi preferiti sono Liu Kang e Scorpion, perché, parole sue, scegliendo Liu Lang era come poter essere Bruce Lee). Prodotto con la sua Atomic Monster insieme a Todd Garner, il nuovo Mortal Kombat punta a creare una nuova versione aggiornata del franchise, con le tecnologie a disposizione oggi, rispettando il tono fantasy, l'azione violenta e il gore del gioco originale, che i fan amano.

Primo tassello di un progetto più ampio (è già in programma un film basato su Johnny Cage), Mortal Kombat 2021 riprende molti dei personaggi originali, come Liu Kang, Sonya Blade, Kano e Sub-Zero, e introduce un nuovo personaggio, Cole Young (interpretato da Lewis Tan). Nel video in alto trovate la nostra intervista ai protagonisti del film Joe Taslim (Sub-Zero), Max Huang (Kung Lao), Ludi Lin (Liu Kang), Jessica McNamee (Sonya Blade), Mehcad Brooks (Jax Briggs) e Lewis Tan.