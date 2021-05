Horizon Forbidden West, un video mostra i miglioramenti rispetto a Horizon Zero Dawn

Un video pubblicato su YouTube da ElAnalistaDeBits ha provato a mostrare i miglioramenti di Horizon Forbidden West che Guerrilla Games è riuscita a introdurre negli anni. La base di partenza di Horizon Zero Dawn era già ottima, ma in questo caso, grazie anche all'arrivo di PlayStation 5, il salto generazionale si vede tutto.

Si tratta, ovviamente, di una comparazione preliminare e superficiale, soprattutto considerando che di Horizon Forbidden West abbiamo solamente dei filmati non ancora definitivi. Nonostante questo, il gioco ha un aspetto pazzesco, ma è più facile apprezzarne i miglioramenti quando la grafica viene affiancata a quella di Horizon Zero Dawn. Il confronto visivo mostra alcuni dei cambiamenti chiave del sequel, come le animazioni facciali, l'acqua e la densità generale delle geometrie dei livelli.

Già da adesso possiamo dire che la differenza è enorme e, come abbiamo già detto, il titolo del 2017 non era affatto male.

ElAnalistaDeBits fa notare che non c'è traccia di raytracing in questa build, quindi sarà interessante capire se Guerrilla Games sarà in grado di aggiungerlo prima della pubblicazione o se è contento del livello raggiunto finora. Il video sottolinea che, a causa della compressione del video sorgente, non è chiaro a quale risoluzione la versione PS5 stia girando, anche se ci si aspetta che riesca ad arrivare a 4K.