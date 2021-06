No Man's Sky: l'aggiornamento 3.5 Prisms migliora enormemente la grafica

Hello Games ha annunciato il rilascio dell'aggiornamento 3.5 di No Man's Sky, chiamato Prisms Update, che migliora enormemente la grafica di gioco, aggiungendo nuovi effetti e arricchendo i pianeti di dettagli. Le novità sono quasi tutte sul fronte tecnico, quindi non aspettatevi troppi nuovi contenuti, e riguardano soprattutto le versioni PC, Xbox Series X e PS5 del gioco. Per prima cosa vediamo il filmato di presentazione:

Tra le novità grafiche segnaliamo l'aggiunta delle Screen Space Reflections, che rendono più belli i riflessi sulle superfici metalliche; delle luci volumetriche, che rendono più realistico il sistema di illuminazione; di nuovi effetti per i warp; della tecnologia DLSS delle schede GeForce RTX su PC, che migliora le prestazioni in modo radicale; di nuovi dettagli per pianeti e interni; del Parallax Occlusion Mapping, che dona tridimensionalità agli elementi in rilievo delle texture; di nuovi effetti metereologici, ora decisamente più spettacolari; di una nuova torcia elettrica, il cui fascio di luce dà un effetto molto migliore che in passato; delle rifrazioni, rese possibili dal nuovo sistema di illuminazione; delle pellicce a molti animali e di nuove volte stellate, molto più belle e spettacolari delle vecchie.

Tra le aggiunte di maggior sostanza, segnaliamo una revisione completa dell'interfaccia dell'editor dei personaggi; l'aumento delle creature usabili come compagni; dei miglioramenti alla modalità foto; la revisione del Bytebeat Synthesizer, che ora consente di salvare le tracce audio nella libreria personale; una nuova gestione delle basi delle astronavi e un nuovo terminale per il crafting.

Per il resto vi ricordiamo che No Man's Sky è disponibile per PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X/S.