Minecraft, rimosso un riferimento alla board 4chan dalla versione Java

Mojang ha rimosso un vecchissimo riferimento alla board /v/ di 4chan da Minecraft, presente nella versione Java del gioco. Sullo splash screen di avvio si è potuto leggere per una decina di anni "Woo, /v/!", un riferimento diretto e inequivocabile, che evidentemente qualcuno ha ritenuto fosse arrivato il momento di togliere.

Del resto l'autore originale di Minecraft, Markus "Notch" Persson, non ha mai nascosto le sue simpatie per 4chan, dove promosse il gioco attivamente nei suoi primi anni di vita, in particolare su /v/. Parte del successo di Minecraft la si deve anche alla spinta che ricevette da quei lidi.

La stringa di testo è stata rimossa con l'aggiornamento 1.17 del 27 maggio 2021, ma il fatto non è stato menzionato nella nota di rilascio. I curatori della Wiki di Minecraft lo hanno scoperto incrociando i vari file.

Che Mojang voglia distanziarsi sempre più dalle sue origini non è un mistero, soprattutto ora che Minecraft è un gioco particolarmente amato dai minorenni. In particolare il capitolo 4chan non è uno di quelli di cui andare fieri, vista la sempre maggiore radicalizzazione dei suoi aderenti. Immaginiamo che agli sviluppatori e a Microsoft stessa non faccia piacere essere associati a un luogo virtuale famoso per le immagini NSFW estreme e per ospitare estremisti di ogni estrazione politica, in particolare di destra.