Far Cry 6 non avrà la modalità Arcade e l'editor delle mappe, conferma Ubisoft

In una recente sessione AMA su Reddit, il Game Director di Far Cry 6 Alexandre Letendre ha confermato che il gioco, perlomeno al lancio, non avrà la modalità Arcade e l'editor delle mappe. Secondo Letendre rinunciare a queste due funzionalità "è stata una decisione difficile", ma avrebbe consentito allo studio di Ubisoft Toronto di "concentrarsi sulla campagna".

Potrete trovare la sessione di Q&A a questo indirizzo. In questa occasione Alexandre Letendre ha detto che lo studio ha deciso di rinunciare a due elementi che erano stati molto apprezzati in Far Cry 5: la modalità Arcade, che consentiva di realizzare missioni per single player/coop oltre che match multiplayer da condividere con gli amici, oltre che il classico editor delle mappe.

"No, la modalità Arcade non tornerà" ha scritto Letendre. "Rimuovere questa modalità è stata una decisione difficile, ma ci ha consentito di concentrare le energie sulla campagna principale, con la quale porteremo il giocatori nel cuore di una rivoluzione moderna."

Far Cry 6 ariverà su Windows PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PS4, PS5 e Stadia il 7 ottobre 2021.