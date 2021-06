Microsoft Flight Simulator: la versione Xbox compare su Game Pass ed è stata registrata in Brasile

Nonostante sia stata annunciata mesi fa e la versione per PC sia disponibile da tempo, Microsoft e Asobo Studio hanno deciso di gettare un velo di mistero sulla versione per Xbox One e Xbox Series X|S di Microsoft Flight Simulator. Alle porte dell'E3 2021, però, qualcosa sembra finalmente muoversi. Alcuni utenti, infatti, hanno visto comparire su Xbox Game Pass per smartphone il gioco, mentre l'ente brasiliano ha certificato la versione Xbox One del gioco.

Come sappiamo, non sarebbe la prima volta che uno di questi enti commette un qualche genere di errore, ma molto più spesso il venir classificati è l'anticamera di un qualche genere di annuncio. In questo caso la versione per Xbox Series X|S e Xbox One sono state registrate dall'ente brasiliano preposto.

La registrazione di Microsoft Flight Simulator.

In passato il gioco era stato registrato presso l'ESRB solo in versione next-gen, una cosa che ha fatto pensare che il gioco Xbox One fosse stato cancellato.

Oltre a questo, la versione console del gioco è comparsa nell'app Xbox Game Pass, una cosa che fa pensare ad un possibile annuncio durante il prossimo E3 2021.

Lo giocherete su console?