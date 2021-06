Horizon Forbidden West su PS5 a 60 fps con modalità Performance, 4K a 30 fps

Horizon Forbidden West su PS5 conterà sulle due classiche modalità grafiche che abbiamo visto ormai in innumerevoli altri casi a partire dall'uscita delle mid-gen, andando dunque a 60 fps con la modalità Performance, che verosimilmente abbasserà la qualità grafica complessiva, oppure con risoluzione 4K ma a 30 fps.

In base a quanto riferito da Julien Chièze, che ha intervistato il game director Mathijs de Jonge e il narrative director Ben McCaw di Guerrilla Games, le due classiche modalità grafiche tra Performance e Risoluzione saranno riproposte su PS5 per Horizon Forbidden West e saranno presenti anche su PS4 Pro, anche se in forma diversa.

Su quest'ultima, in ogni caso, non sarà possibile raggiungere i 60 fps ma avrà probabilmente un frame-rate più stabile. Non ci sono ancora dettagli precisi al riguardo, ma verosimilmente la modalità Performance a 60 fps su PS5 abbasserà il livello di dettaglio, portando la risoluzione a dinamica in modo da garantire una frame-rate stabilmente ancorato sul target, sebbene queste al momento siano supposizioni, in mancanza di dati precisi.

Ci saranno poi ovviamente altre differenze tra la versione PS4 e quella PS5, con quest'ultima che potrà contare su effettistica migliorata, un incremento della distanza visiva e un miglioramento della resa di alcuni elementi dello scenario.

Tra le altre novità, nella medesima intervista viene toccato l'argomento dell'arrampicata, che gli sviluppatori definiscono "più libera" di quella vista in precedenza. Sembra sia sempre legata alla presenza di appigli preimpostati, ma questi saranno praticamente presenti sulla maggior parte delle pareti verticali e degli elementi che svettano in altezza, consentendo così di arrampicarsi all'occorrenza.

Per il resto, abbiamo visto tutte le novità del gioco rivelate dagli sviluppatori a Game Informer, mentre nella giornata di ieri Hermen Hulst ha ammesso che l'uscita nel 2021 non è confermata.