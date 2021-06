Apple MacBook Pro: nuovi modelli da 14 e 16 pollici forse annunciati alla WWDC 2021

Varie fonti puntano sulla WWDC 2021 come occasione per la presentazione dei nuovi modelli di MacBook Pro da parte di Apple, che dovrebbero assumere i nuovi formati da 14 e 16 pollici, presentando numerose novità in termini di hardware e design.

È vero che la WWDC è una conferenza dedicata soprattutto agli sviluppatori in ambito iOS e Mac, ma il keynote d'apertura, che si terrà il 7 giugno 2021 alle ore 19:00 italiane, è probabile che porti con sé anche informazioni relative ai nuovi prodotti Apple da lanciare sul mercato, forse anche in un secondo momento.

I nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici (immagine non ufficiale) potrebbero avere display mini-LED e un nuovo design

Sarebbe dunque il turno dei nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, che dovrebbero montare un nuovo modello di display di tipo mini-LED, che consentirebbe migliore luminosità e contrasto oltre a portare a un redesign con cornici più sottili che condurrebbero anche a forme diverse per il computer.

L'idea di un annuncio dei nuovi MacBook Pro alla WWDC è sostenuta anche da Daniel Ives, analista di Wedbush che potrebbe essere persona informata dei fatti, considerando anche che ha azzeccato alcune previsioni in passato. È comunque una teoria sostenuta anche da diverse altre fonti, dunque si comincia a prenderla in considerazione.

La base dei nuovi MacBook Pro dovrebbe comunque essere il chip M1 già visto nel modello precedente e del Macbook Air, forse con alcuni upgrade applicati e un incremento di memoria RAM condivisa. Secondo varie voci, i nuovi modelli potrebbero non avere più la touch bar e introdurre alcune modifiche come l'aggiunta di alcune porte, il ritorno del connettore MagSafe per l'alimentazione e vari incrementi in termini di prestazioni.

Considerando comunque le informazioni provenienti dalle catene produttive e il fatto che i modelli precedenti risalgono solo a novembre 2020, è probabile che il lancio dei nuovi MacBook Pro sia comunque previsto per fine estate o autunno, nonostante l'eventuale annuncio alla WWDC 2021, staremo a vedere.