Final Fantasy 7 Remake: video confronta i nemici del gioco originale con quelli del remake

Il canale YouTube YOYO-DODO ha realizzato un interessante video confronto dedicato a Final Fantasy 7 Remake. Nel filmato, che potete vedere qui sopra, vengono messi fianco a fianco i nemici del gioco, facendo un paragone tra la versione originale del 1997 con quella del Remake del 2020, DLC INTERmission incluso.

Il filmato passa, con molta semplicità, da un nemico all'altro, con una delle più note musiche di Final Fantasy 7 Remake in sottofondo. Il video confronto passa in rassegna le varie creature, facendoci ammirare i modelli poligonali da tutte le angolazioni, mostrandoci anche le animazioni. Ovviamente, le differenze più impressionati e facilmente visibili sono quelle tecniche, visto che tra un capitolo e l'altro sono passate varie generazioni di console.

Le differenze tra i due Final Fantasy 7 sono molte

Al tempo stesso, questo video confronto ci permette di notare come i designer e gli artisti di Square Enix abbiano non solo "trasformato in HD" le idee originali, ma come abbiamo lavorato molto sul loro ampliamento. La qualità di Final Fantasy 7 Remake continua a stupire anche dopo più di un anno dall'uscita.

Ora come ora, in ogni caso, gli occhi sono puntati sul futuro, e precisamente su Final Fantasy 7 Remake Parte 2 che, pare, manterrà le novità di Intergrade e Intermission.