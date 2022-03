Mina the Hollower: tutto quello che sappiamo del nuovo gioco dei creatori di Shovel Knight

Per il momento è impossibile sapere se il nuovo personaggio sarà in grado di dominare la scena indie come il cavaliere senza volto e armato di pala, ma sicuramente ci sono molti motivi per tenere d'occhio la nuova opera di Yacht Club Games. Ecco tutto quello che sappiamo di Mina the Hollower .

Sono stati anni intensi per Yacht Club Games . Gli autori di Shovel Knight hanno speso molto tempo ed energie curando il proprio pargolo, che è cresciuto e si è ampliato raggiungendo livelli di successo forse inaspettati persino per il team, che molto aveva creduto in lui. Yacht Club Games è però pronta a guardare al futuro e, ovviamente, lo fa sempre con uno sguardo verso il passato. Il prossimo gioco (e magari anche franchise?) del team sarà Mina the Hollower.

Noi siamo Mina , un'inventrice che ha realizzato una tecnologia legata alle scintille elettriche, basata su una fonte di energia sperimentale. Mina riceve una lettera da un caro amico, il Barone Lionel, il quale le spiega che il generatore da lei inventato sta perdendo potenza. Mina parte quindi per scoprire cosa sta accadendo. Mina è però anche una Hollower, ovvero un membro di una società devota allo studio degli elementi e all'arte dello scavo, caratteristica che sarà centrale anche per il gameplay.

Questo significa che l'intero gioco sarà realizzato cercando di mantenerlo più fedele possibile all'hardware originale . Le proporzioni dello schermo saranno moderne, tranquilli, ma ogni casella sarà esattamente da 8x8 pixel e ogni sprite sarà limitato a quattro colori come su Game Boy. Anche la palette cromatica riprende quella della console Nintendo. I limiti del passato, in altre parole, diventano il punto di forza di Mina the Hollower.

Gameplay

Mina the Hollower attacca i nemici con la propria frusta

Messa da parte la narrazione, analizziamo le basi del gameplay, che prende ispirazione da giochi come The Legend of Zelda Link's Awakening, Castlevania e persino da Bloodborne.

Yacht Club Games spiega di aver immaginato prima di tutto un Castlevania con visuale dall'alto (i Castlevania classici hanno visuale frontale). Mina dispone infatti di una frusta - Nightstar -, arma tipica anche della serie di Konami. Insieme ad essa potrà usare vari strumenti come il Volt Hatchet - in grado di attaccare molteplici nemici con un colpo ad area - o il Gyro Dagger - che agisce come un boomerang che può colpire più volte i nemici -.

Mina è anche in grado di saltare, afferrare oggetti da lanciare contro i nemici e, soprattutto, scavare nel terreno per diventare invulnerabile per qualche secondo e superare ostacoli e trappole. Questa meccaniche è utile sia durante i combattimenti, per schivare colpi e riposizionarsi per attaccare gli avversari, sia durante l'esplorazione. Mina si muove più velocemente sotto terra e una volta emersa è in grado di spiccare un salto più lungo rispetto a quello normale. Infine, scavando è possibile far emergere oggetti o trovare aree segrete piene di tesori.

Mina the Hollower può afferrare oggetti da lanciare

Scavare non ci rende però invulnerabili per sempre e la morte sarà sempre pronta a prenderci. In caso di sconfitta, un globo rimarrà dove abbiamo subito il game over: raggiungendolo senza morire una seconda volta, otterremo indietro le Bonestone che avevamo raccolto fino a quel momento. Queste sono la valuta principale del gioco e servono per comprare oggetti o salire di livello. I checkpoint del gioco sono rappresentati dagli accessi al laboratorio sotterraneo di Mina, un santuario nel quale è possibile recuperare le cure e far riapparire i nemici nell'area, in modo simile ai soulslike di Miyazaki.

Mina the Hollower avrà anche semplici meccaniche da gioco di ruolo, compresa la possibilità di salire di livello, potenziare le statistiche del personaggio (vita, difesa, magia...) ed equipaggiare una serie di accessori che attivano effetti secondari (come un'esplosione quando dopo che si esce dal terreno), così da creare una versione del personaggio che più si adatta al nostro stile.

Mina the Hollower proporrà un mix di esplorazione, piattaforme e combattimenti all'interno dei quali non conterà solo essere rapidi nel premere i tasti. Le battaglie richiederanno attenzione e sarà fondamentale agire in modo strategico per non farci sopraffare.

Il sistema di Level Up di Mina the Hollower

Mina the Hollower è atteso non prima della fine del 2023, ma per il momento Yacht Club Games non ha ancora deciso una data di uscita precisa. Il team si prenderà tutto il tempo necessario per completare nel modo migliore il gioco, prima di pubblicarlo. Le piattaforme confermate sono per ora PC Windows, Mac e Linux, ma non vi sono conferme definitive per le versioni console. Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X|S dovrebbero essere scontate, ma anche le versioni PS4 e Xbox One potrebbero fare capolino, visto che difficilmente ci saranno problemi di ottimizzazione.