Offerte Amazon: Mouse Wireless Logitech MX Master 2S in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Mouse Wireless Logitech MX Master 2S. Lo sconto segnalato è di 49€, ovvero del 49%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo mouse è 99.99€, ma in realtà nell'ultimo periodo era possibile trovarlo a un prezzo nettamente più basso. Da inizio mese, il prezzo effettivo era inferiore ai 55€. Il prezzo attuale è un ulteriore calo e porta il mouse al proprio prezzo minimo storico. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Logitech MX Master 2S Mouse Wireless propone una precisione massima di 4.000 DPI. Può essere connesso con un cavo di ricarica micro USB per una ricarica completa da 70 giorni o per una ricarica da 24 ore ottenibile in soli tre minuti. È compatibile con PC, Mac e iPad con iPad OS 13.1 o successivo. Tramite il software Logitech Options, è possibile connettere in contemporanea il mouse a tre computer e fare copia e incolla di file tra l'uno e l'altro. Pesa 240 grammi e misura 12.6 x 8.57 x 4.84 cm.

