Minecraft: aggiornamento per Xbox Series X|S con ray tracing in versione Preview

Minecraft ha ottenuto un aggiornamento per Xbox Series X|S nella sua versione Preview, che introduce anche un primo supporto per il ray tracing, sebbene ancora sembra che sia parziale, con un'ottimizzazione ulteriore che arriverà in seguito.

Lo riporta Tom Warren, giornalista di The Verge, in un tweet con video a corredo in cui risulta visibile la nuova versione di Minecraft per Xbox Series X|S. Al di là di una certa ottimizzazione grafica effettuata per le console di nuova generazione di Microsoft, all'interno delle opzioni grafiche è possibile vedere la presenza della voce "ray tracing" attivabile.



L'applicazione del ray tracing risulta in un visibile effetto differente nella gestione dell'illuminazione, inoltre fra le opzioni è possibile anche scegliere la distanza in cui l'effetto può applicarsi. Non sembra essere ancora l'implementazione completa del ray tracing "path traced" che è stato mostrato già prima dell'uscita di Xbox Series X|S, ma a quanto pare la tecnologia grafica è decisamente in arrivo in Minecraft.

Nel frattempo, Minecraft RTX con ray tracing è disponibile su Windows 10 dallo scorso dicembre e potete saperne di più leggendo anche la nostra prova della beta con ray tracing e DLSS 2.0.

Per quanto riguarda l'aggiornamento di Minecraft per Xbox Series X|S, al momento risulta solo nella versione Preview, dunque rimaniamo in attesa di informazioni sul suo rilascio ufficiale al pubblico.