PS5 e Xbox Series X: scorte limitate anche nel 2022, secondo Xbox

PS5 e Xbox Series X dovranno affrontare i ben noti problemi legati alle scorte limitate anche nel corso del 2022, secondo quanto dichiarato da Tim Stuart, CFO di Xbox.

La crisi dei semiconduttori continuerà insomma a influenzare in maniera importante le dinamiche del mercato videoludico, limitando le capacità produttive di PlayStation 5 e di Xbox... con l'eccezione, pare, di Series S.

Nel corso di una call con gli investitori, infatti, Stuart ha dichiarato che a suo avviso la situazione delle catene produttive potrebbe rimanere complicata nel 2022 e fino all'autunno, anche e soprattutto per via dei recenti lockdown effettuati in Cina.

Tuttavia la tipologia di componenti attualmente difficili da reperire sembrerebbe favorire Xbox Series S, in combinazione con prezzi sostanzialmente aumentati per quanto concerne la logistica.

Ciò spiegherebbe come mai la console next-gen economica di Microsoft è sempre stata reperibile, anche in periodi in cui risultava quasi impossibile trovare in giro una PS5 o una Xbox Series X.