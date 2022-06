Elden Ring: YouTuber trasforma ogni nemico, boss e animale in Malenia e finisce il gioco

Lo YouTuber Bushy ha da poco condiviso un video nel quale mostra un montaggio della sua ultima partita a Elden Ring. La particolarità? Tramite una mod ha trasformato ogni singolo nemico, boss e animale in Malenia, ovvero l'avversario più potente del gioco.

Ovviamente il video contiene spoiler sul gioco: non tanto sui nemici, visto che questi sono tutti Malenia, quanto più sulle ambientazioni. Il video dura quasi un'ora, quindi non è qualcosa che potete vedere al volo, ma si tratta di uno spettacolo interessante. Elden Ring non è ovviamente pensato per includere un nemico così forte in ogni singolo scontro, quindi Bushy ha dovuto adattarsi alla situazione.

Lo YouTuber ha deciso di iniziare la run con il Samurai, che dispone di una katana in grado di infliggere sanguinamento, status al quale Malenia è vulnerabile. Inoltre dispone di un arco lungo, che permette di gestire alcune situazioni dalla distanza. Precisiamo in ogni caso che le varie Malenia che appaiono nel gioco non sono forti esattamente quanto il boss regolare, ma si adattano al nemico che sostituiscono. In ogni caso, la potenza di tale nemico non è determinata solo dalle statistiche, ma anche dal moveset.

Diteci, vi piace cimentarvi in questo tipo di sfide, oppure di norma preferite giocare alla versione regolare di un videogame e fermarvi lì? Vi segnaliamo anche che è disponibile una Survival Mod che aggiunge fame, sete, malattie e non solo, creata da un modder di Dark Souls.