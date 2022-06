Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, un video diario sulla grafica

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge è disponibile da oggi su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, e Tribute Games ha pensato bene di pubblicare un video diario dedicato alla grafica del gioco.

Come avrete probabilmente già letto nella recensione di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, il tie-in utilizza la pixel art per rappresentare personaggi e scenari in stile 16 bit, e dietro questo approccio c'è ovviamente un gran lavoro.

Ne parlano nel filmato l'animation supervisor Justin Cyr e il narrative designer Yannick Belzil, sottolineando i riferimenti alla serie animata delle Tartarughe Ninja del 1987 e a quello specifico immaginario.

Pur essendo quasi identici dal punto di vista estetico, Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo sono stati dotati di animazioni differenti, così come Splinter, April O'Neal e Casey Jones: movimenti in grado di riflettere le loro personalità.