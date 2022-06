Amazon Prime Day 2022, data ufficiale: ecco quando partiranno le offerte

Amazon Prime Day 2022 ha una data ufficiale, annunciata oggi dal colosso dell'e-commerce. Quando partiranno le offerte? Quest'anno avremo due giornate di promozioni, il 12 e il 13 luglio.

Come già riportato, l'iniziativa avrà delle ripercussioni anche su Amazon Prime Gaming, con 31 giochi gratis che gli utenti abbonati ad Amazon Prime potranno riscattare dal sito ufficiale della piattaforma.

Tutto avrà inizio alle 9.00 del 12 luglio, ma in realtà già a partire dal 21 giugno gli utenti Prime potranno approfittare di una serie di sconti fino al 50% sui dispositivi Amazon, su di una selezione di televisori smart (inclusi Fire TV) e non solo. Già ora, potete trovare la landing page del Prime Day a questo indirizzo.

Amazon Prime Day 2022

Per quanto riguarda le offerte "tradizionali", sarà possibile scegliere fra tantissimi prodotti appartenenti ai brand più conosciuti così come a piccoli produttori indipendenti: una politica che ormai da diverso tempo caratterizza le iniziative promozionali di Amazon.

Inutile dire che ci occuperemo di segnalarvi le offerte migliori di Amazon Prime Day 2022 giorno per giorno, con i link per effettuare i vostri acquisti in maniera tempestiva, senza perdervi nulla.