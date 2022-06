Final Fantasy 7 Remake è nel database di Steam, annuncio stasera?

Final Fantasy 7 Remake è apparso nel database di Steam, il che indica il possibile approdo del gioco anche sulla piattaforma Valve, terminato il periodo di esclusiva su Epic Games Store.

L'ipotesi più probabile è che Square Enix faccia un annuncio ufficiale stasera, nel corso della diretta per il 25° anniversario di Final Fantasy 7, che potremo seguire a partire dalla mezzanotte italiana.

In effetti domani saranno esattamente passati sei mesi dall'uscita di Final Fantasy 7 Remake Intergrade su Epic Games Store, dunque la comparsa del gioco nel database di Steam sembrerebbe proprio la conferma che tutti aspettavamo.

SteamDB e i riferimenti a Final Fantasy 7 Remake

Nella recensione di Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PC abbiamo parlato di come il titolo Square Enix sia stato portato sulla piattaforma Windows in una condizione abbastanza problematica e priva di ottimizzazioni.

Una situazione che tuttavia nel corso del tempo dovrebbe essere stata affrontata dagli sviluppatori tramite aggiornamenti mirati a migliorare le performance dell'esperienza.