Switch: i numeri del successo della console in Giappone, ecco anche i giochi più venduti

Tramite Famitsu abbiamo modo di vedere i dati del successo di Nintendo Switch in Giappone. La console ha venduto oltre 25 milioni di unità in suolo nipponico. Inoltre, sono stati indicati i dati dei giochi più venduti:

Animal Crossing New Horizons - 7.26 milioni

Super Smash Bros. Ultimate - 4.89 milioni

Mario Kart 8 Deluxe - 4.66 milioni

Pokémon Spada e Scudo - 4.34 milioni

Splatoon 2 - 4.08 milioni

Vi indichiamo anche le vendite totali di questi giochi a livello mondiale, così da fare un confronto del risultato del Sol Levante rispetto al resto dei mercati di Switch:

Animal Crossing New Horizons - 38.64 milioni

Super Smash Bros. Ultimate - 28.17 milioni

Mario Kart 8 Deluxe - 45.33 milioni

Pokémon Spada e Scudo - 24.24 milioni

Splatoon 2 - 13.30 milioni

Come possiamo notare, Splatoon 2 è stato un grande successo in Giappone, ancora più che in altre parti del mondo. Per confronto, Mario Kart 8 Deluxe ha venduto "poco" in terra nipponica rispetto al resto del mondo. Parliamo infatti di circa il 10% del totale per Mario Kart 8 Deluxe , contro il 30% del totale per Splatoon 2.

Diteci, quali di questi giochi avete acquistato?

Switch

Vi segnaliamo infine che l'update 14.1.2 disponibile, tra le novità c'è la censura per Adolf Hitler su Switch.