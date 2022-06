Nintendo Switch: update 14.1.2 disponibile, tra le novità c'è la censura per Adolf Hitler

Nintendo ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Nintendo Switch, precisamente l'update 14.1.2. Questa patch si occupa di correggere alcuni bug e di censurare il nome Adolf Hitler.

Le novità sono state svelate dal profilo Twitter OatmealDome, il quale indica che l'update 14.1.2 ha aggiornato il bus, il Bluetooth e package.2 di Nintendo Switch. La sua supposizione è che si tratti di correzioni di bug. Inoltre, la parola "hdolfaitler" è stata aggiunta alla lista delle parole proibite in tutte le lingue: si tratta di una dizione alternativa del nome Adolf Hitler, precedentemente usata per aggirare il sistema di censura della console.

Questo nuovo aggiornamento segue uno che si è dedicato unicamente a migliorare la stabilità di sistema. L'update 14.1.2 non propone novità particolarmente più massicce, ma almeno è un piccolo cambiamento rispetto alla solita routine per Switch.

